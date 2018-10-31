Уфологи: Нибиру сошла с орбиты, а её обитатели мигрировали на Марс





Последний всплеск волнений относительно Планеты Х произошёл 26 октября, в этот день очевидцы в разных точках мира наблюдали за «Звездой смерти». После этого в Сети появились десятки снимков, на которых запечатлён эффект «двойного Солнца». Свои публикации пользователи подписывали так: «Армагеддон рядом» и «Вы готовы умереть?». Противники науки считают это явление доказательством приближения к Земле Нибиру.В свою очередь, уфологи уверены в том, что Планета Х сошла с орбиты и теперь движется к Земле, а её обитатели мигрировали на Марс, где построены убежища для колонизации инопланетян. По мнению конспирологов, пришельцы намерено не сообщили землянам о «конце света», так как на Марсе нет места для размещения обеих рас.