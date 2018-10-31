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Toyota представит серийную вариацию возрожденного спорткара Supra

Компания Toyota собирается представить серийную вариацию возрожденного спорткара Supra. Это произойдёт в январе в рамках автосалона на територии Детройта.

Toyota представит серийную вариацию возрожденного спорткара Supra

После премьеры авто сразу появится в продаже. Расценки на машину назовут позднее. Новая версия Supra получит платформу как у родстера BMW Z4 третьей генерации. Японские и немецкие специалисты ведут совместную разработку шасси для современного спорткара новой генерации с 2014 года. Авто в модельной линейке известного японского бренда окажется на ступень выше GT86. Новую Supra наделят шестицилиндровым мотором, переднемоторной компоновкой, приводом на задние колеса. Согласно предварительной информации, речь идет в отношении трёхлитрового бензинового агрегата BMW на 340 л.с. С места купе сможет ускоряться до первой сотни за 4,5 сек. Мотор будет работать вместе с автоматической восьмиступенчатой КПП ZF. Корпус авто выполнили из стали и алюминия. Модель весит 1500 кг.

У транспортного средства в дальнейшем появится вариация с гибридным силовым агрегатом. У купе позже будет «заряженная» GRMN-версия. Оригинальную Toyota Supra выпускали в период 1978-2002 г.г. За это время модель сменила 4 генерации. История модели стартовала с авто, которое являлось частью линейки Celica, а также называлась Supra Celica.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:30

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