Муж Ксении Бородиной Курбан Омаров обнаружил дома «конфетного воришку»

Фанаты младшей дочери Бородиной тут же осыпали Теону комплиментами и отметили, что даже с соской во рту она «» и «»., - со смехом прокомментировал ситуацию Курбан.Но если поклонники семьи лишь посмеялись забавному видео, то «чудо-мамы» тут же встали на страже здоровья детей и очередной раз указали Бородиной, что ее ребенок до сих пор ходит с соской во рту.