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Муж Ксении Бородиной Курбан Омаров обнаружил дома «конфетного воришку»

Дружная семья ведущей «Дом-2» Ксении Бородиной вызывает живейший интерес у поклонников, а счастливые родители часто делятся видеороликам с участием детей. В одной из последних публикаций Курбан Омаров показал «конфетного воришку» - дочку Теону.

Фанаты младшей дочери Бородиной тут же осыпали Теону комплиментами и отметили, что даже с соской во рту она «малышка на миллион» и «волшебная девочка».

Муж Ксении Бородиной Курбан Омаров обнаружил дома «конфетного воришку»

«Слышу кто-то шуршит... оказался конфетный воришка, который замел следы и пошел спать в ванну», - со смехом прокомментировал ситуацию Курбан.

Но если поклонники семьи лишь посмеялись забавному видео, то «чудо-мамы» тут же встали на страже здоровья детей и очередной раз указали Бородиной, что ее ребенок до сих пор ходит с соской во рту.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:44

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