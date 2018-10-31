Алексей Безус с разбитой головой набросился на Милену Безбородову
Обезумевший Алексей Безус с разбитой головой накинулся на свою возлюбленную Милену Безбородову.
Пока руководство скандально-известной телестройки «Дом-2» продолжает молчать, телезрители, да и многие домовцы, не на шутку напуганы тем, что происходит в паре Алексея Безуса и Милены Безбородовой.
Дело в том, что сами молодые люди каждый день говорят о сильных чувствах друг к другу, но при этом союз парочки мало напоминает романтические отношения двух увлеченных людей. А в последние несколько недель ситуация и вовсе выходит из под контроля.
Алексею Безусу и Милене Безбородовой по-прежнему не удается найти общий язык. Ребята буквально каждый день скандалят, дебоширят и ругаются. И вот несколько часов назад в социальных сетях появился видеоролик будущего выпуска реалити-шоу «Дом-2». На видео запечатлена ставшая привычной стычка Леши и Милены.
Как можно увидеть из анонса будущего эфира, одна из таких ссор закончилась разбитой головой Безуса. Впрочем, даже это влюбленных не остановило, и они решили не заключать перемирие. В результате участники телестройки, а вместе с ними и телезрители стали свидетелями очередного громкого скандала Милены и Алексея.
На видео видно, что молодой человек с разбитой головой пытается забрать у девушки свои вещи. Конечно же, что Милена принялась сопротивляться желаниям Алексея, что парня очень разгневало.
В итоге в конфликт парочки пришлось вмешаться домовцам, которые находились в тот момент в комнате. И пока Захар Саленко и Алиана Устиненко (Гобозова) старались привести в чувств Безбородову, Сергей Крылов всеми силами пытался удержать Безуса, который явно хотел продолжить стычку.
К слову, видеоролик уже принялись вовсю обсуждать телезрители «Дом-2». Многих поклонников реалити-шоу шокировало поведение Алексея Безуса, а некоторые из них заявили, что парня давно уже пора отправить за ворота к новорожденной дочке. Впрочем, кое-кто из фанатов телестройки убежден, что на поведение Леши влияет его избранница Милена, от которой они посоветовали парню побыстрее уйти.
Пока руководство скандально-известной телестройки «Дом-2» продолжает молчать, телезрители, да и многие домовцы, не на шутку напуганы тем, что происходит в паре Алексея Безуса и Милены Безбородовой.
Дело в том, что сами молодые люди каждый день говорят о сильных чувствах друг к другу, но при этом союз парочки мало напоминает романтические отношения двух увлеченных людей. А в последние несколько недель ситуация и вовсе выходит из под контроля.
Алексею Безусу и Милене Безбородовой по-прежнему не удается найти общий язык. Ребята буквально каждый день скандалят, дебоширят и ругаются. И вот несколько часов назад в социальных сетях появился видеоролик будущего выпуска реалити-шоу «Дом-2». На видео запечатлена ставшая привычной стычка Леши и Милены.
Как можно увидеть из анонса будущего эфира, одна из таких ссор закончилась разбитой головой Безуса. Впрочем, даже это влюбленных не остановило, и они решили не заключать перемирие. В результате участники телестройки, а вместе с ними и телезрители стали свидетелями очередного громкого скандала Милены и Алексея.
На видео видно, что молодой человек с разбитой головой пытается забрать у девушки свои вещи. Конечно же, что Милена принялась сопротивляться желаниям Алексея, что парня очень разгневало.
В итоге в конфликт парочки пришлось вмешаться домовцам, которые находились в тот момент в комнате. И пока Захар Саленко и Алиана Устиненко (Гобозова) старались привести в чувств Безбородову, Сергей Крылов всеми силами пытался удержать Безуса, который явно хотел продолжить стычку.
К слову, видеоролик уже принялись вовсю обсуждать телезрители «Дом-2». Многих поклонников реалити-шоу шокировало поведение Алексея Безуса, а некоторые из них заявили, что парня давно уже пора отправить за ворота к новорожденной дочке. Впрочем, кое-кто из фанатов телестройки убежден, что на поведение Леши влияет его избранница Милена, от которой они посоветовали парню побыстрее уйти.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:20