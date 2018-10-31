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Рустам Солнцев принял сторону Виктории Бони в скандале с миллиардером Андюраном

На минувшей неделе в Сети активно обсуждали скандальный разрыв отношений между Викторией Боней и французским миллиардером, а известный шоумен Рустам Солнцев не смог остаться в стороне и высказал свое мнение.

Экс-участник «ДОМ-2» посчитал, что Виктории вообще не стоило связываться с миллиардером, который основательно подпортил имидж Бони, так долго создававшей образ богачки.

Рустам Солнцев принял сторону Виктории Бони в скандале с миллиардером Андюраном

Солнцев предложил Виктории «послать на фиг» подобных мужиков.

Напомним, что встретившиеся на Каннском фестивале Виктория Боня и Пьер Андюран, между которыми завязались романтические отношения, расстались не очень красиво.

Рустам Солнцев принял сторону Виктории Бони в скандале с миллиардером Андюраном

Виктория заявила, что встречалась с Пьером исключительно ради денег, речь шла о полумиллионе долларов. Тогда как Андюран заявил, что ему такая слава ни к чему, и он никаких сумм Боне не платил.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:06

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