Рустам Солнцев принял сторону Виктории Бони в скандале с миллиардером Андюраном
На минувшей неделе в Сети активно обсуждали скандальный разрыв отношений между Викторией Боней и французским миллиардером, а известный шоумен Рустам Солнцев не смог остаться в стороне и высказал свое мнение.
Экс-участник «ДОМ-2» посчитал, что Виктории вообще не стоило связываться с миллиардером, который основательно подпортил имидж Бони, так долго создававшей образ богачки.
Солнцев предложил Виктории «послать на фиг» подобных мужиков.
Напомним, что встретившиеся на Каннском фестивале Виктория Боня и Пьер Андюран, между которыми завязались романтические отношения, расстались не очень красиво.
Виктория заявила, что встречалась с Пьером исключительно ради денег, речь шла о полумиллионе долларов. Тогда как Андюран заявил, что ему такая слава ни к чему, и он никаких сумм Боне не платил.
Экс-участник «ДОМ-2» посчитал, что Виктории вообще не стоило связываться с миллиардером, который основательно подпортил имидж Бони, так долго создававшей образ богачки.
Солнцев предложил Виктории «послать на фиг» подобных мужиков.
Напомним, что встретившиеся на Каннском фестивале Виктория Боня и Пьер Андюран, между которыми завязались романтические отношения, расстались не очень красиво.
Виктория заявила, что встречалась с Пьером исключительно ради денег, речь шла о полумиллионе долларов. Тогда как Андюран заявил, что ему такая слава ни к чему, и он никаких сумм Боне не платил.