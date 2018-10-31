Рустам Солнцев принял сторону Виктории Бони в скандале с миллиардером Андюраном





Экс-участник «ДОМ-2» посчитал, что Виктории вообще не стоило связываться с миллиардером, который основательно подпортил имидж Бони, так долго создававшей образ богачки.Солнцев предложил Виктории «» подобных мужиков.Напомним, что встретившиеся на Каннском фестивале Виктория Боня и Пьер Андюран, между которыми завязались романтические отношения, расстались не очень красиво.Виктория заявила, что встречалась с Пьером исключительно ради денег, речь шла о полумиллионе долларов. Тогда как Андюран заявил, что ему такая слава ни к чему, и он никаких сумм Боне не платил.