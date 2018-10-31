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В Омской области женщина родила, не отходя от кассы

В Называевске Омской области женщина родила, не отходя от кассы магазина. Инцидент произошел 11 октября и попал на камеры видеонаблюдения.

В Омской области женщина родила, не отходя от кассы


На видеозаписи видно, как женщина подходит к кассе, выкладывает продукты и хватается за живот. Очевидцы рассказывают, что роженица не просила о помощи, а лишь многозначительно заявила, что процесс пошел. Сотрудники супермаркета сразу же вызвали скорую, но женщина родила еще до приезда врачей. При этом, пока она рожала, магазин продолжал работу и на соседних кассах люди оплачивали покупки.


В региональном Минздраве сообщили, что ребенок родился здоровым, но немного раньше времени. Вес мальчика составляет 3620 граммов. Малыша с мамой уже выписали из больницы. Отмечается, что это уже шестой ребенок в семье. Его назвали Иваном.



 
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Происшествия
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 10:37

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