Звезда «ДОМа-2» Виктория Боня решила стать брюнеткой
Бывшая участница «ДОМа-2», известная светская львица и актриса Виктория Боня решила перекраситься в брюнетку и спрашивает мнение своих поклонников.
Фанатам Виктория более привычна в образе блондинки, но 38-летняя знаменитость подумывает сменить имидж.
Подписчики живо откликнулись на вопрос Бони и высказали свои мнения. Так, фолловеры считают, что с черными волосами Виктория будет выглядеть старше, но если она решится на смену цвета волос, то лучше всего выбрать шоколадный или темно-каштановый оттенок.
Также подписчики советовали сначала примерить темноволосый парик и тогда решить, стоит ли это делать с «родными» волосами.
Не обошлось и без хейтеров, посоветовавших Виктории Боне прежде всего измениться внутренне.
«Меняться лучше внутренне...духовно...дополнять себя полезными качествами, знаниями, умениями», - рекомендуют пользователи.
Фанатам Виктория более привычна в образе блондинки, но 38-летняя знаменитость подумывает сменить имидж.
Подписчики живо откликнулись на вопрос Бони и высказали свои мнения. Так, фолловеры считают, что с черными волосами Виктория будет выглядеть старше, но если она решится на смену цвета волос, то лучше всего выбрать шоколадный или темно-каштановый оттенок.
Также подписчики советовали сначала примерить темноволосый парик и тогда решить, стоит ли это делать с «родными» волосами.
Не обошлось и без хейтеров, посоветовавших Виктории Боне прежде всего измениться внутренне.
«Меняться лучше внутренне...духовно...дополнять себя полезными качествами, знаниями, умениями», - рекомендуют пользователи.