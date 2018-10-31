Звезда «ДОМа-2» Виктория Боня решила стать брюнеткой





Фанатам Виктория более привычна в образе блондинки, но 38-летняя знаменитость подумывает сменить имидж.Подписчики живо откликнулись на вопрос Бони и высказали свои мнения. Так, фолловеры считают, что с черными волосами Виктория будет выглядеть старше, но если она решится на смену цвета волос, то лучше всего выбрать шоколадный или темно-каштановый оттенок.Также подписчики советовали сначала примерить темноволосый парик и тогда решить, стоит ли это делать с «родными» волосами.Не обошлось и без хейтеров, посоветовавших Виктории Боне прежде всего измениться внутренне., - рекомендуют пользователи.