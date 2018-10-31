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Звезда «ДОМа-2» Виктория Боня решила стать брюнеткой

Бывшая участница «ДОМа-2», известная светская львица и актриса Виктория Боня решила перекраситься в брюнетку и спрашивает мнение своих поклонников.

Фанатам Виктория более привычна в образе блондинки, но 38-летняя знаменитость подумывает сменить имидж.

Звезда «ДОМа-2» Виктория Боня решила стать брюнеткой

Подписчики живо откликнулись на вопрос Бони и высказали свои мнения. Так, фолловеры считают, что с черными волосами Виктория будет выглядеть старше, но если она решится на смену цвета волос, то лучше всего выбрать шоколадный или темно-каштановый оттенок.

Также подписчики советовали сначала примерить темноволосый парик и тогда решить, стоит ли это делать с «родными» волосами.

Звезда «ДОМа-2» Виктория Боня решила стать брюнеткой

Не обошлось и без хейтеров, посоветовавших Виктории Боне прежде всего измениться внутренне.

«Меняться лучше внутренне...духовно...дополнять себя полезными качествами, знаниями, умениями», - рекомендуют пользователи.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:09

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