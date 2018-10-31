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Погибший при взрыве в Архангельске не является сотрудником ФСБ РФ

Погибший при взрыве в Архангельске не является сотрудником ФСБ РФ, заявили журналистам ТАСС в экстренных службах. Личность мужчины, который в момент взрыва оказался в непосредственной близости от взрывного устройства, пока не установлена.

Погибший при взрыве в Архангельске не является сотрудником ФСБ РФ

Ранее стало известно, что перед входом в здание УФСБ в Архангельске произошел небольшой взрыв. Персонал был спешно эвакуирован, на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

В причинах взрыва разбираются специалисты.



 
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Происшествия / Главные новости
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 09:54

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