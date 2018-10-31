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Смартфон Lenovo Z5 Pro получит основную камеру на 40 мегапикселей

Разработчики компании Lenovo опубликовали тизерное изображение нового смартфона Z5 Pro, на котором раскрыли характеристики камеры гаджета. Устройство получит основную камеру на 40 мегапикселей.

Смартфон Lenovo Z5 Pro получит основную камеру на 40 мегапикселей

Картинку на своей странице в социальной сети Weibo опубликовал вице-президент Lenovo Group Чанг Ченг. Исходя из информации на тизере, новый смартфон получит камеру, оснащенную двумя датчиками с разрешением 16 и 24 мегапикселя.

Смартфон Lenovo Z5 Pro получит основную камеру на 40 мегапикселей

Кроме того, устройство получит систему искусственного интеллекта — типичную для всех современных смартфонов. Также тизерное изображение указывает на неплохие возможности ночной съемки. Презентация Lenovo Z5 Pro пройдет 1 ноября.



 
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Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 10:00

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