Смартфон Lenovo Z5 Pro получит основную камеру на 40 мегапикселей





Картинку на своей странице в социальной сети Weibo опубликовал вице-президент Lenovo Group Чанг Ченг. Исходя из информации на тизере, новый смартфон получит камеру, оснащенную двумя датчиками с разрешением 16 и 24 мегапикселя.Кроме того, устройство получит систему искусственного интеллекта — типичную для всех современных смартфонов. Также тизерное изображение указывает на неплохие возможности ночной съемки. Презентация Lenovo Z5 Pro пройдет 1 ноября.