Учёные обнаружили новое вещество, загрязняющее окружающую среду





Химики в своём новом исследовании выделили новый загрязнитель три(2,4-дитрет-бутилфенил) фосфат или сокращенно TDTBPP. Это вещество относится к группе фосфорорганических соединений, а многие из них известны своей токсичностью. Однако у экспертов нет информации о том, как TDTBPP попадает в окружающую среду, его используют в качестве огнезащитного компонента или в бытовых продуктах, как пластифицирующую добавку. Также это вещество может появляться при разложении других соединений или синтезироваться со структурно схожими компонентами.Американские исследователи обнаружили TDTBPP везде, где только искали: потенциально токсичное вещество оказалось широко распространено, но раньше об этом никто не знал. Теперь, когда специалисты осведомлены о вредном соединении, они намерены провести более подробные исследования, чтобы выяснить, какое воздействие оно оказывает на человека.