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Учёные обнаружили новое вещество, загрязняющее окружающую среду

Учёные выявили новое вещество, загрязняющее окружающую среду, которое раньше не попадало под подозрение. Высокие концентрации соединения TDTBPP наблюдаются повсеместно, поэтому люди его вдыхают, а также контактируют с ним через кожу, отмечается в научной статье издания Environmental Science & Technology.

Учёные обнаружили новое вещество, загрязняющее окружающую среду

Химики в своём новом исследовании выделили новый загрязнитель три(2,4-дитрет-бутилфенил) фосфат или сокращенно TDTBPP. Это вещество относится к группе фосфорорганических соединений, а многие из них известны своей токсичностью. Однако у экспертов нет информации о том, как TDTBPP попадает в окружающую среду, его используют в качестве огнезащитного компонента или в бытовых продуктах, как пластифицирующую добавку. Также это вещество может появляться при разложении других соединений или синтезироваться со структурно схожими компонентами.

Американские исследователи обнаружили TDTBPP везде, где только искали: потенциально токсичное вещество оказалось широко распространено, но раньше об этом никто не знал. Теперь, когда специалисты осведомлены о вредном соединении, они намерены провести более подробные исследования, чтобы выяснить, какое воздействие оно оказывает на человека.



 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 08:30

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