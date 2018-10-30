Начались переговоры об обмене капитанов сейнера «Норд» и ЯМК-0041





Информация передана Татьяной Москальковой, являющейся уполномоченной по правам людей в России. Она раньше говорила про обмен семерых членов экипажа судна «Норд» на аналогичное количество украинских моряков. Российские рыбаки выехали уже на родину в Керчь. Они всё время пребывали на территории посольства Российской Федерации. «Норд» задержали в конце марта украинские пограничники в акватории Азовского моря. На борту было 10 человек. Двое смогли вернуться на территорию Российской Федерации через Белоруссию. В свою очередь на Украине остается пока капитан Владимир Горбенко. В данной стране в отношении него возбудили уголовное дело.Сергей Цеков, являющийся сенатором Крыма в эфире НСН раньше заявлял, что украинское государство не сможет противостоять РФ в Азовском море. Цеков объясняет усиление там украинской группировки вследствие предвыборной агитации.