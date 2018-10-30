Эксперт проанализировал рейтинг надежных авто на рынке США





Вследствие этого Lexus было присвоено первое место. Но данная марка выступает премиальным подразделением прочего "производителя номер один", а именно Toyota. Эксперт отмечает, что хорошие модели у США не должны обязательно быть также на российском либо европейском рынке. По мнению специалиста, рейтинг является интересным, однако его нельзя назватьистиной в последней инстанции.Эксперт отмечает, что в России был бы другой рейтинг. По его мнению, на первом месте в этом ТОП должна стоять марка Toyota.