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Эксперт проанализировал рейтинг надежных авто на рынке США

Эксперт поделился своим мнением по поводу рейтинга самых надежных авто в мире. По его мнению, российские автолюбители выберут не Lexus, а Toyota. Издание «Народные Новости» отмечает, что журналисты Consumer Reports в данном ТОП ориентировались на рынок США.

Эксперт проанализировал рейтинг надежных авто на рынке США


Вследствие этого Lexus было присвоено первое место. Но данная марка выступает премиальным подразделением прочего "производителя номер один", а именно Toyota. Эксперт отмечает, что хорошие модели у США не должны обязательно быть также на российском либо европейском рынке. По мнению специалиста, рейтинг является интересным, однако его нельзя назватьистиной в последней инстанции.

Эксперт отмечает, что в России был бы другой рейтинг. По его мнению, на первом месте в этом ТОП должна стоять марка Toyota.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:30

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