Эксперт проанализировал рейтинг надежных авто на рынке США
Эксперт поделился своим мнением по поводу рейтинга самых надежных авто в мире. По его мнению, российские автолюбители выберут не Lexus, а Toyota. Издание «Народные Новости» отмечает, что журналисты Consumer Reports в данном ТОП ориентировались на рынок США.
Вследствие этого Lexus было присвоено первое место. Но данная марка выступает премиальным подразделением прочего "производителя номер один", а именно Toyota. Эксперт отмечает, что хорошие модели у США не должны обязательно быть также на российском либо европейском рынке. По мнению специалиста, рейтинг является интересным, однако его нельзя назватьистиной в последней инстанции.
Эксперт отмечает, что в России был бы другой рейтинг. По его мнению, на первом месте в этом ТОП должна стоять марка Toyota.
Вследствие этого Lexus было присвоено первое место. Но данная марка выступает премиальным подразделением прочего "производителя номер один", а именно Toyota. Эксперт отмечает, что хорошие модели у США не должны обязательно быть также на российском либо европейском рынке. По мнению специалиста, рейтинг является интересным, однако его нельзя назватьистиной в последней инстанции.
Эксперт отмечает, что в России был бы другой рейтинг. По его мнению, на первом месте в этом ТОП должна стоять марка Toyota.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:30