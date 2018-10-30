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Беременная Алена Савкина (Рапунцель-младшая) рассказала в Instagram о своей эмоциональности

Одна из самых обсуждаемых участниц скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Алена Савкина (Рапунцель-младшая) пожаловалась в личном инста-блоге на свою эмоциональность.

На днях Алена Савкина (Рапунцель-младшая) опубликовала у себя на страничке в Instagram свежий пост, в котором рассказала интернет-пользователям о своем состоянии, а также о том, на какой неделе беременности она находится.

Беременная Алена Савкина (Рапунцель-младшая) рассказала в Instagram о своей эмоциональности

По словам длинноволосой красавицы, в последнее время было много вопросов по поводу того, как протекает ее беременность. Оказывается, что на протяжении первых трех месяцев девушку мучил сильный токсикоз. Сейчас же Алену то и дело тянет больше на соленое, но иногда Савкиной хочется и сладенького.

На сегодняшний день Рапунцель-младшая набрала 8-9 килограмм, так как на нее время от времени нападает «жор». Растяжки у беременной еще не появились, несмотря на то, что она уже находится на 26 неделе.

По мнению Алены Савкиной, в последнее время она стала чересчур эмоциональная, что заметили не только ее коллеги по съемочной площадке, но и многие телезрители «Дома-2». У беременной Рапунцель-младшей уже начала невероятно сильно болеть спина, поэтому ей приходится носить бандаж, который девушке очень помогает.

Беременная Алена Савкина (Рапунцель-младшая) рассказала в Instagram о своей эмоциональности

«..Ночью часто просыпаюсь (жарко, холодно, попить, бессонница и т.д). Витамины пью» - ответила Алена Савкина (Рапунцель-младшая) в личном микроблоге на часто задаваемые вопросы своих поклонников.

К слову, несколько часов назад стало известно, что беременная длинноволосая красавица уже во второй раз в ТНТ Club одержала победу в конкурсе «Участник месяца». Алена снова получила денежное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:15

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