Илья Яббаров не переживает из-за интимных фото Маргариты Ларченко в Сети

«Ничего здесь такого нет. А кто этой ерундой занимается, он настоящий [дурак]. Я даже в подробности вдаваться не буду, что это такое. Я знаю, что Рита чиста, никаким эскортом не пахнет и близко не было. Об этой теме мы даже разговаривать не собираемся, она нам не интересна. Кто там роет — нам всё равно. Жизнь — бумеранг, всё вернётся», - заявил мужчина.





Напомним, что Рита появилась в периметре с заявлением о том, как она терпеть не может эскортниц, и обещанием избавить реалити-шоу от легкодоступных, лживых и лицемерных девушек.С тех пор прошло уже несколько месяцев и многие полагали, что за это время на Ларченко смогут найти какой-нибудь компромат, однако выяснилось, что репутация у нее действительно чиста, что вполне логично при ее родителях-чиновниках.Впрочем, на днях в Сети появились фото, на которых участница в одних только трусиках позирует перед камерой в ванной комнате. Именно они причиной появления слухов, что на самом деле Рита до прихода на «Дом-2» тоже занималась эскортом, но тщательно скрывала это.Сама же девушка сразу отреагировала на эти разговоры, объяснив, что на снимках действительно она, это не фотошоп. Но они не предназначались для публикации в Сеть, а были сделаны для бывшего бойфренда, который, судя по всему, решил испортить ей репутацию после расставания.Высказался на этот счет и нынешний возлюбленный Ларченко Илья Яббаров. Он не стал скрывать, что видел фотографии полуобнаженной избранницы, но не считает, что ему необходимо переживать из-за них. По его мнению, это нормально, когда молодые и красивые девушки делают эротические снимки перед зеркалом, чтобы порадовать свою вторую половинку.