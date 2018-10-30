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Илья Яббаров не переживает из-за интимных фото Маргариты Ларченко в Сети

Несколько дней назад в Сети появились интимные снимки участницы телепроекта «Дом-2» Маргариты Ларченко, однако ее молодого человека, Илью Яббарова, это вовсе не расстроило. Он дал понять, что не собирается верить каким-то слухам про связь возлюбленной с эскортом, и не намерен даже обсуждать эту тему.

Напомним, что Рита появилась в периметре с заявлением о том, как она терпеть не может эскортниц, и обещанием избавить реалити-шоу от легкодоступных, лживых и лицемерных девушек.

Илья Яббаров не переживает из-за интимных фото Маргариты Ларченко в Сети

С тех пор прошло уже несколько месяцев и многие полагали, что за это время на Ларченко смогут найти какой-нибудь компромат, однако выяснилось, что репутация у нее действительно чиста, что вполне логично при ее родителях-чиновниках.

Впрочем, на днях в Сети появились фото, на которых участница в одних только трусиках позирует перед камерой в ванной комнате. Именно они причиной появления слухов, что на самом деле Рита до прихода на «Дом-2» тоже занималась эскортом, но тщательно скрывала это.

Илья Яббаров не переживает из-за интимных фото Маргариты Ларченко в Сети

Сама же девушка сразу отреагировала на эти разговоры, объяснив, что на снимках действительно она, это не фотошоп. Но они не предназначались для публикации в Сеть, а были сделаны для бывшего бойфренда, который, судя по всему, решил испортить ей репутацию после расставания.

Высказался на этот счет и нынешний возлюбленный Ларченко Илья Яббаров. Он не стал скрывать, что видел фотографии полуобнаженной избранницы, но не считает, что ему необходимо переживать из-за них. По его мнению, это нормально, когда молодые и красивые девушки делают эротические снимки перед зеркалом, чтобы порадовать свою вторую половинку.

Илья Яббаров не переживает из-за интимных фото Маргариты Ларченко в Сети

«Ничего здесь такого нет. А кто этой ерундой занимается, он настоящий [дурак]. Я даже в подробности вдаваться не буду, что это такое. Я знаю, что Рита чиста, никаким эскортом не пахнет и близко не было. Об этой теме мы даже разговаривать не собираемся, она нам не интересна. Кто там роет — нам всё равно. Жизнь — бумеранг, всё вернётся», - заявил мужчина.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 14:46

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