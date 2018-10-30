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Работники Мосприроды рекомендуют москвичам воздержаться от кормления белок зимой

Работники Мосприроды порекомендовали жителям Москвы воздержаться от кормления белок зимой. Специалисты утверждают, что грызуны остаются дикими, несмотря на свой размер и внешний вид.

Работники Мосприроды рекомендуют москвичам воздержаться от кормления белок зимой


Жителям столицы и других городов России свойственно периодически подкармливать птиц, белок и других представителей животного мира. Грызуны, хоть и встречаются достаточно редко, не испытывают проблем с пропитанием в городе. Прохожие обеспечивают их таким запасом пищи, что этого с лихвой хватает для того, чтобы пережить зимний период, тем не менее, медики рекомендуют оставаться бдительными в присутствии белок. Несмотря на свой маленький размер, грызуны остаются дикими животными, в связи с чем, предсказать их поведение не представляется возможным. Члены Мосприроды уточняют, что в первую очередь речь идет о кормлении белок с рук. Многие городские грызуны стали достаточно ручными, однако, нельзя исключать возможность беспричинного акта агрессии.

Специалисты отмечают, что белки являются переносчиками многих видов опасных для жизни заболеваний, будучи грызунами. Кроме того укус, сам по себе, может быть весьма болезненным в связи с остротой резцов.



 
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Общество
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 16:00

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