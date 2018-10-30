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Продюсер «Симпсонов» Аль Джин в Twitter опроверг слухи про «уход» Апу из сериала

Американский продюсер Аль Джин в своем Twitter опроверг заявление кинорежиссера Ади Шанкара о намерениях руководства мультсериала «Симпсоны» убрать индийца Апу Нахасапимапетилона. Среди зрителей бытует мнение, что данный второстепенный персонаж оскорбителен для граждан Индии.
Продюсер «Симпсонов» Аль Джин в Twitter опроверг слухи про «уход» Апу из сериала

Не так давно Аль Джин заметил, что средства массовой информации стали говорить о Ади Шанкаре, как об одном из продюсеров многосерийного американского мультсериала «Симпсоны». В одном из своих интервью Шанкар заявлял, что руководство хочет избавиться от персонажа Апу Нахасапимапетилона. После этого в своем аккаунте Twitter Джин поспешил опровергнуть причастие Шанкара к созданию сценария к мультфильму и отметил, что он не имеет права отвечать за его изменение.

Напомним, что в прошлом году Ади Шанкар в рамках конкурса хотел собрать идеи у сценаристов, по переработке образа индийца Апу Нахасапимапетилона, поскольку данный персонаж подвергался неоднократной критике и обвинялся в расизме по отношению к приезжим гражданам из стран Южной Азии на территорию США.



 
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Культура
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 13:34

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