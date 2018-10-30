Продюсер «Симпсонов» Аль Джин в Twitter опроверг слухи про «уход» Апу из сериала
Американский продюсер Аль Джин в своем Twitter опроверг заявление кинорежиссера Ади Шанкара о намерениях руководства мультсериала «Симпсоны» убрать индийца Апу Нахасапимапетилона. Среди зрителей бытует мнение, что данный второстепенный персонаж оскорбителен для граждан Индии.
Не так давно Аль Джин заметил, что средства массовой информации стали говорить о Ади Шанкаре, как об одном из продюсеров многосерийного американского мультсериала «Симпсоны». В одном из своих интервью Шанкар заявлял, что руководство хочет избавиться от персонажа Апу Нахасапимапетилона. После этого в своем аккаунте Twitter Джин поспешил опровергнуть причастие Шанкара к созданию сценария к мультфильму и отметил, что он не имеет права отвечать за его изменение.
Напомним, что в прошлом году Ади Шанкар в рамках конкурса хотел собрать идеи у сценаристов, по переработке образа индийца Апу Нахасапимапетилона, поскольку данный персонаж подвергался неоднократной критике и обвинялся в расизме по отношению к приезжим гражданам из стран Южной Азии на территорию США.
Не так давно Аль Джин заметил, что средства массовой информации стали говорить о Ади Шанкаре, как об одном из продюсеров многосерийного американского мультсериала «Симпсоны». В одном из своих интервью Шанкар заявлял, что руководство хочет избавиться от персонажа Апу Нахасапимапетилона. После этого в своем аккаунте Twitter Джин поспешил опровергнуть причастие Шанкара к созданию сценария к мультфильму и отметил, что он не имеет права отвечать за его изменение.
Напомним, что в прошлом году Ади Шанкар в рамках конкурса хотел собрать идеи у сценаристов, по переработке образа индийца Апу Нахасапимапетилона, поскольку данный персонаж подвергался неоднократной критике и обвинялся в расизме по отношению к приезжим гражданам из стран Южной Азии на территорию США.
Культура
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 13:34