Валерий Меладзе показал фанатам Instagram фото со дня рождения отца

Публикация за тринадцать часов собрала свыше 37 тысяч лайков. Поклонники стали желать отцу кумира богатырского здоровья и долгих лет. Фанаты выразили Шоте Меладзе слова благодарности за сыновей и дочь. Константин и Валерий Меладзе родились в Батуми. Их мать и отец работали инженерами и не имели отношения к миру эстрады.Однако братья с детства полюбили музыку. Родители поняли, что это жизненный путь сыновей. Как показывает результат, это был правильный выбор. Сейчас братья очень известны в мире шоу-бизнеса и музыки.