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Валерий Меладзе показал фанатам Instagram фото со дня рождения отца

Валерий Меладзе поделился с фолловерами в своём микроблоге Instagram редким семейным снимком, сделанным во время дня рождения отца. В подписи к нему певец сообщил, что в жизни не встречал человека с такой любовью к жизни и людям.

Валерий Меладзе показал фанатам Instagram фото со дня рождения отца


Публикация за тринадцать часов собрала свыше 37 тысяч лайков. Поклонники стали желать отцу кумира богатырского здоровья и долгих лет. Фанаты выразили Шоте Меладзе слова благодарности за сыновей и дочь. Константин и Валерий Меладзе родились в Батуми. Их мать и отец работали инженерами и не имели отношения к миру эстрады.

Однако братья с детства полюбили музыку. Родители поняли, что это жизненный путь сыновей. Как показывает результат, это был правильный выбор. Сейчас братья очень известны в мире шоу-бизнеса и музыки.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:36

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