Валерий Меладзе показал фанатам Instagram фото со дня рождения отца
Валерий Меладзе поделился с фолловерами в своём микроблоге Instagram редким семейным снимком, сделанным во время дня рождения отца. В подписи к нему певец сообщил, что в жизни не встречал человека с такой любовью к жизни и людям.
Публикация за тринадцать часов собрала свыше 37 тысяч лайков. Поклонники стали желать отцу кумира богатырского здоровья и долгих лет. Фанаты выразили Шоте Меладзе слова благодарности за сыновей и дочь. Константин и Валерий Меладзе родились в Батуми. Их мать и отец работали инженерами и не имели отношения к миру эстрады.
Однако братья с детства полюбили музыку. Родители поняли, что это жизненный путь сыновей. Как показывает результат, это был правильный выбор. Сейчас братья очень известны в мире шоу-бизнеса и музыки.
Публикация за тринадцать часов собрала свыше 37 тысяч лайков. Поклонники стали желать отцу кумира богатырского здоровья и долгих лет. Фанаты выразили Шоте Меладзе слова благодарности за сыновей и дочь. Константин и Валерий Меладзе родились в Батуми. Их мать и отец работали инженерами и не имели отношения к миру эстрады.
Однако братья с детства полюбили музыку. Родители поняли, что это жизненный путь сыновей. Как показывает результат, это был правильный выбор. Сейчас братья очень известны в мире шоу-бизнеса и музыки.