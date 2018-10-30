Иосиф Оганесян уговорил родителей на свадьбу

«Теперь мы следим за своим языком» - подчеркнул Иосиф Оганесян в личном инста-блоге.

«Анализы положительные, но есть свои минусы, диета от врача и легкий спорт (нагрузки запрещены). Поэтому, на данный момент мы не БЕРЕМЕННЫ, но как только можно будет, то сразу в бой» - подчеркнул Иосиф Оганесян.

Не секрет, что на прошлой неделе Иосиф Оганесян и Александра Черно подали заявление в ЗАГС. В конце этого года, а если быть точнее 22 декабря у влюбленных запланирована свадьба.Известно, что родители Иосифа были против бракосочетания парня с Сашей. По словам родственников Оганесяна, Черно не только слишком уж грубая, невоспитанная и мужиковатая, но и вовсе не подходит дисциплинированному парнишке. Именно поэтому отец и мать будущего жениха отказались приезжать на свадьбу сына.И вот, считанные часы назад, Иосиф Оганесян опубликовал у себя на страничке в Instagram свежий пост, в котором рассказал интернет-пользователям, что вопрос с родителями Александры Черно все-таки удалось решить. По словам участника «Дома-2», он слишком долго говорил загадками и именно поэтому решил поведать поклонникам о ситуации, которая сейчас обстоит в его личной жизни.Оказывается, что на днях Иосиф и Александра съездили к родным и, поговорив с ними, наладили отношения. По мнению Оганесяна, родственники были против их свадьбы только из-за того, что они с возлюбленной постоянно скандалят. Именно поведение наследников расстраивало родителей парочки, однако теперь они видят, что будущее семейство счастливо вместе, поэтому планируют посетить их свадьбу.Также участник реалити-шоу «Дом-2» сообщил, что они с возлюбленной начали активно заниматься подготовкой к наследникам, так как в 2019 году они хотят обзавестись первенцем. Выяснилось, что Иосиф и Саша уже даже посетили врача, который посоветовал девушке, перед тем как беременеть, похудеть и пройти определенные курсы подготовки.