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Иосиф Оганесян уговорил родителей на свадьбу

Эпатажный участник реалити-шоу «Дом-2» Иосиф Оганесян обрадовал преданных поклонников свежими новостями.

Не секрет, что на прошлой неделе Иосиф Оганесян и Александра Черно подали заявление в ЗАГС. В конце этого года, а если быть точнее 22 декабря у влюбленных запланирована свадьба.

Иосиф Оганесян уговорил родителей на свадьбу

Известно, что родители Иосифа были против бракосочетания парня с Сашей. По словам родственников Оганесяна, Черно не только слишком уж грубая, невоспитанная и мужиковатая, но и вовсе не подходит дисциплинированному парнишке. Именно поэтому отец и мать будущего жениха отказались приезжать на свадьбу сына.

И вот, считанные часы назад, Иосиф Оганесян опубликовал у себя на страничке в Instagram свежий пост, в котором рассказал интернет-пользователям, что вопрос с родителями Александры Черно все-таки удалось решить. По словам участника «Дома-2», он слишком долго говорил загадками и именно поэтому решил поведать поклонникам о ситуации, которая сейчас обстоит в его личной жизни.

Оказывается, что на днях Иосиф и Александра съездили к родным и, поговорив с ними, наладили отношения. По мнению Оганесяна, родственники были против их свадьбы только из-за того, что они с возлюбленной постоянно скандалят. Именно поведение наследников расстраивало родителей парочки, однако теперь они видят, что будущее семейство счастливо вместе, поэтому планируют посетить их свадьбу.

Иосиф Оганесян уговорил родителей на свадьбу

«Теперь мы следим за своим языком» - подчеркнул Иосиф Оганесян в личном инста-блоге.

Также участник реалити-шоу «Дом-2» сообщил, что они с возлюбленной начали активно заниматься подготовкой к наследникам, так как в 2019 году они хотят обзавестись первенцем. Выяснилось, что Иосиф и Саша уже даже посетили врача, который посоветовал девушке, перед тем как беременеть, похудеть и пройти определенные курсы подготовки.

«Анализы положительные, но есть свои минусы, диета от врача и легкий спорт (нагрузки запрещены). Поэтому, на данный момент мы не БЕРЕМЕННЫ, но как только можно будет, то сразу в бой» - подчеркнул Иосиф Оганесян.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:59

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