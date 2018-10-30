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Российский актер Михаил Богдасаров снова увлекся другой женщиной

В Сети появилась информация, что популярный российский актер Михаил Богдасаров снова увлекся другой женщиной, пребывая в настоящее время в браке. Супруга Раиса при этом все время терпит измены своего супруга.

Российский актер Михаил Богдасаров снова увлекся другой женщиной


Некоторое время назад Михаил Богдасаров после 22 лет брака ушел из своей семьи к очередной молодой любовнице. Через 5 лет он опять захотел вернуться к супруге. Поздней у него появилась другая девушка. С ней у Богдасарова был довольно страстный роман. Теперь опять появилась информация, что Богдасаров завёл новые отношения. Актер в недавнем времени появился на публике с художницей Юлией Бружайте. Михаил Сергеевич, представив её журналистам, заявил, что Юля является очень талантливой. По его словам, яркая художница является замечательной актрисой. Он недавно как продюсер и режиссер закончил две документальные ленты. При этом главные роли Михаил отдал Юлии Бружайте.

Ранее Богдасаров заводил себе молодых любовниц, которым было немного больше 20 лет. А вот Юлии Бружайте исполнилось недавно 56 лет. Художница в Сети поделилась совместным фото с избранником. При этом подписчики отметили, что эта пара хорошо смотрится. Пока неизвестно, что думает по этому поводу законная жена актёра Раиса.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:23

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