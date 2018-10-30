Российский актер Михаил Богдасаров снова увлекся другой женщиной





Некоторое время назад Михаил Богдасаров после 22 лет брака ушел из своей семьи к очередной молодой любовнице. Через 5 лет он опять захотел вернуться к супруге. Поздней у него появилась другая девушка. С ней у Богдасарова был довольно страстный роман. Теперь опять появилась информация, что Богдасаров завёл новые отношения. Актер в недавнем времени появился на публике с художницей Юлией Бружайте. Михаил Сергеевич, представив её журналистам, заявил, что Юля является очень талантливой. По его словам, яркая художница является замечательной актрисой. Он недавно как продюсер и режиссер закончил две документальные ленты. При этом главные роли Михаил отдал Юлии Бружайте.Ранее Богдасаров заводил себе молодых любовниц, которым было немного больше 20 лет. А вот Юлии Бружайте исполнилось недавно 56 лет. Художница в Сети поделилась совместным фото с избранником. При этом подписчики отметили, что эта пара хорошо смотрится. Пока неизвестно, что думает по этому поводу законная жена актёра Раиса.