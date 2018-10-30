Гарик Мартиросян рассказал поклонникам о силе воли в Instagram

На кадрах видеоролика можно увидеть юмориста Гарика Мартиросяна, рассказывающего о своей силе воли, которая равносильна знаменитому американскому четырехкратному чемпиону США Брайану Бойтано. Однако позже выясняется, что он не так давно покинул постель, а сейчас спешит в гости к своему другу Александру Цекало, который обещал угостить его «донатсами» (пончики) и эклерами.К слову, Цекало купил угощения в сентябре, а Мартиросян к нему доберется только сегодня. Это и есть сила воля, утверждает телеведущий.Поклонники Гарика Мартиросяна и читатели его блога отметили, что данное видео- наглядный пример для всех «лентяев» страны. За короткий отрезок времени пост набрал более 300000 просмотров.