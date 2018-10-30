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Рита Дакота оставит маленькую дочку Мию ради поездки на Бали

Рита Дакота собирается оставить маленькую дочку ради своей поездки на Бали. Певица ведет довольно насыщенную жизнь.

Рита Дакота оставит маленькую дочку Мию ради поездки на Бали


Звезда сильно загружена работой, принимая участие в фотосессиях и съемках. При этом она успевает самостоятельно воспитывать маленькую дочь Мию. Девочке исполнился уже год. Рита Дакота после праздника сообщила, что собирается оставить свою годовалую наследницу, так как уезжает на Бали. Рита Дакота и бывший ее муж Влад Соколовский первый день рождения дочки Мии отмечали отдельно.

Дакота детский праздник организовала в ресторане. Певица отметила, что мероприятие носило формальный характер, но в итоге получилось все очень трогательно, а также душевно. По снимку в Instagram можно судить, что праздник очень понравился как взрослым, так и маленькой имениннице.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:50

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