Тата Абрамсон хочет вернуть Валерия Блюменкранца





Не секрет, что на днях одна из самых эпатажных парочек скандального телепроекта «Дом-2» получила долгожданный документ о разводе. Теперь и Тата Абрамсон, и Валерий Блюменкранц являются свободными молодыми людьми.Известно, что до развода между Татой и Валерием очень часто возникали конфликтные ситуации и даже драки. Блондинка даже не давала экс-возлюбленному общаться с единственной наследницей Бетти. И вот, неожиданно для многих, бывшие влюбленные наладили общение и стали общаться даже лучше, чем в период, когда у них только завязывались романтические отношения.По словам Валерия Блюменкранца, это связано с тем, что на данный момент Тате уже нечего делить с ним, и именно поэтому его бывшая супруга стала к нему более добрее и внимательней. Участник уверен, что важным моментом являются и алименты, которые он регулярно выплачивает на малышку, а также имущество, оставленное мужчиной семейству.Сейчас Валерию Блюменкранцу разрешается общаться с Бетти в любую минуту. Только вот многие поклонники звездной парочки уверены, что Тата стала дружелюбнее и добрее к своему бывшему супругу совсем по другой причине. Практически все фанаты семейства убеждены, что Абрамсон хочет вернуть экс-избранника.Доказательством этому стало то, что Тата, ранее этого никогда не делая, начала очень часто звонить Валерию. Несколько раз на день блондинка звонит или пишет сообщения своему бывшему мужу, в которых рассказывает новости из своей личной жизни. Более того, на днях Абрамсон предложила Блюменкранцу вместе поехать в Воронеж.Также бывшая участница то и дело интересуется у мужчины не повстречал ли он на реалити-шоу девушку, которая бы привлекла его примерно так же, как ранее привлекала она. Эти моменты толкают на мысли о том, что Тата Абрамсон на самом деле загорелась желанием вернуть Валерия Блюменкранца в семью, где воспитывается маленький ребенок.