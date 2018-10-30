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Тата Абрамсон хочет вернуть Валерия Блюменкранца

Тата Абрамсон загорелась желанием вернуть бывшего супруга Валерия Блюменкранца.

Не секрет, что на днях одна из самых эпатажных парочек скандального телепроекта «Дом-2» получила долгожданный документ о разводе. Теперь и Тата Абрамсон, и Валерий Блюменкранц являются свободными молодыми людьми.

Тата Абрамсон хочет вернуть Валерия Блюменкранца

Известно, что до развода между Татой и Валерием очень часто возникали конфликтные ситуации и даже драки. Блондинка даже не давала экс-возлюбленному общаться с единственной наследницей Бетти. И вот, неожиданно для многих, бывшие влюбленные наладили общение и стали общаться даже лучше, чем в период, когда у них только завязывались романтические отношения.

По словам Валерия Блюменкранца, это связано с тем, что на данный момент Тате уже нечего делить с ним, и именно поэтому его бывшая супруга стала к нему более добрее и внимательней. Участник уверен, что важным моментом являются и алименты, которые он регулярно выплачивает на малышку, а также имущество, оставленное мужчиной семейству.

Сейчас Валерию Блюменкранцу разрешается общаться с Бетти в любую минуту. Только вот многие поклонники звездной парочки уверены, что Тата стала дружелюбнее и добрее к своему бывшему супругу совсем по другой причине. Практически все фанаты семейства убеждены, что Абрамсон хочет вернуть экс-избранника.

Тата Абрамсон хочет вернуть Валерия Блюменкранца

Доказательством этому стало то, что Тата, ранее этого никогда не делая, начала очень часто звонить Валерию. Несколько раз на день блондинка звонит или пишет сообщения своему бывшему мужу, в которых рассказывает новости из своей личной жизни. Более того, на днях Абрамсон предложила Блюменкранцу вместе поехать в Воронеж.

Также бывшая участница то и дело интересуется у мужчины не повстречал ли он на реалити-шоу девушку, которая бы привлекла его примерно так же, как ранее привлекала она. Эти моменты толкают на мысли о том, что Тата Абрамсон на самом деле загорелась желанием вернуть Валерия Блюменкранца в семью, где воспитывается маленький ребенок.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:18

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