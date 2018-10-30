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Роскачество рассказало о том, как выбрать вкусную тыкву для Хэллоуина

Специалисты из Роскачества дали рекомендации о некоторых способах определения качественной тыквы для Хэллоуина. Кроме того, эксперты рассказали о пользе плода и о том, как им можно украсить гостиную.

Роскачество рассказало о том, как выбрать вкусную тыкву для Хэллоуина


По словам специалистов, тыквы можно разделить на 3 вида: твердокорая, крупноплодная и мускатная. Крупноплодную наиболее целесообразно использовать именно в качестве украшения дома. Как правило, плоды данного вида достаточно велики, а их масса может достигать сотни килограмм. Данный вид хорошо показывает себя при длительном хранении, однако редко годится для приготовления из-за больших размеров. Твердокорая тыква подходит для приготовления всевозможных супов или пюре. Ее мякоть достаточно сладкая, а кожура грубая. Мускатная славится тем, что является наиболее сладкой и вкусной из всех. Благодаря высокому содержанию сахара до 11, 5% она является хорошим вариантом, в качестве десерта.

Самыми полезными блюдами эксперты из Роскачества называют такие, как: фруктово-овощной салат, сок сырой тыквы с мякотью, крем-суп из тыквы, а также тыквенные цукаты. Также специалисты утверждают, что горечь, вызванная недостатком полива или жарой, вовсе не означат потерю полезных свойств.



 
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 10:46

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