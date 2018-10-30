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Бывший участник «Дома-2» Руслан Проскуров сравнил проект с фильмом для взрослых

Звезда проекта «Дом-2» Руслан Проскуров поделился мыслями о текущем состоянии реалити-шоу.

Многие поклонники шоу «Дом-2» до сих пор помнят Руслана Проскурова.

Бывший участник «Дома-2» Руслан Проскуров сравнил проект с фильмом для взрослых

Парень строил яркие отношения с другой участницей шоу Тори Карасевой. Хотя пара долго продолжала свои отношения на проекте и после ухода с него, на данный момент их отношения в прошлом.

Сам Руслан объяснил это тем, что устал от публичности. На данный момент Проскуров проживает в Италии, а в прошлом году их семья получила пополнение, родился сын.

Сейчас Руслан даже и мысли не допускает о возвращении на проект, и признается, что давно уже не смотрел ни одного эфира. Проскуров сегодня опечален тем, что происходит с проектом, вспоминая о временах, когда все участники были одной большой семьей.

Бывший участник «Дома-2» Руслан Проскуров сравнил проект с фильмом для взрослых

А то, что сейчас происходит с популярной телестройкой, больше напоминает смесь циркового представления с низкосортным фильмом для взрослых



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:03

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