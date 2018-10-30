В Железногорске пропавшего мальчика нашли убитым





Тело ребенка нашли в Железногорском районе в селе Трояново. Его сбросили в овраг. В поисках мальчика участвовало более 3 000 человек. При этом за 6 дней люди осмотрели все подвалы, чердаки, заброшенные здания, в присутствии владельцев вскрывали гаражи, тщательно прочесывалась местность. Множество волонтёров принимали участие в поисках мальчика наравне с сотрудниками правоохранительных органов, а также профессиональными спасателями. Были просмотрены данные многих видеорегистраторов.Согласно данным МВД, сорокалетний мужчина, которого подозревают в убийстве, проживал в одном подъезде с данным ребенком. В Трояново у мужчины был заброшенный дом. Рядом с этим домом он попытался в овраге спрятать тело погибшего. Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Сейчас решается вопрос, касательно его ареста.