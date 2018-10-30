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Новую видеокарту Radeon RX 590 по цене 300 долларов представят 15 ноября

Видеокарту Radeon RX 590 разработчики представят 15 ноября, её стоимость составит 300 долларов. При этом отмечается, что новинка первой в компании AMD получит 12-нанометровый GPU.
Новую видеокарту Radeon RX 590 по цене 300 долларов представят 15 ноября

Накануне в Сети были опубликованы фотографии, подтверждающие некоторые ключевые особенности новой видеокарты Radeon RX 590. При этом специалисты считают самым главным то, что новинка на самом деле будет оснащена 12-нанометровым GPU. Однако, пока остаётся не ясно, какое именно название будет присвоено – Polaris 30, но это не так уж важно, в данном случае большое значение имеет переход на нормы 12 Нм.

Исходя из опубликованного снимка, можно сделать вывод, что видеокарта получит поддержку FreeSync 2 HDR. Также есть информация, что новинка будет иметь 2 304 потоковых процессора, как у RX 580.



 
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Технологии
Добавил: Алина Сегодня, 08:44

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