Новую видеокарту Radeon RX 590 по цене 300 долларов представят 15 ноября





Накануне в Сети были опубликованы фотографии, подтверждающие некоторые ключевые особенности новой видеокарты Radeon RX 590. При этом специалисты считают самым главным то, что новинка на самом деле будет оснащена 12-нанометровым GPU. Однако, пока остаётся не ясно, какое именно название будет присвоено – Polaris 30, но это не так уж важно, в данном случае большое значение имеет переход на нормы 12 Нм.Исходя из опубликованного снимка, можно сделать вывод, что видеокарта получит поддержку FreeSync 2 HDR. Также есть информация, что новинка будет иметь 2 304 потоковых процессора, как у RX 580.