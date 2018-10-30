В Twitter скоро исчезнет кнопка «мне нравится»





Основатель Twitter Джек Дорси на одном из мероприятий компании, прошедшем на минувшей неделе, сообщил своим коллегам о том, что кнопка в форме сердечка скоро исчезнет, поскольку он не является её поклонником. Своё решение господин Дорси мотивировал повышением качества обслуживания и полемики в социальной сети. При помощи кнопки «мне нравится» пользователи выражают свое одобрение по поводу информации тех блогеров, которых они читают. Однако основатель микроблога считает, что эта кнопка лишняя.Функция «мне нравится» в Twitter появилась в 2015 году, она пришла на замену кнопки «избранное» в виде звезды, которая позволяла пользователям добавлять твиты, чтобы читать их позднее. В социальных сетях отметка «мне нравится» показывает высокий статус и читаемость публикаций, у некоторых пользователей это может вызвать зависимость от желания получить как можно больше одобрений.