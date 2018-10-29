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В Сеть попало фото Дениса Лебедева с таинственной незнакомкой

Как оказалось победитель «Замуж за Бузову» Денис Лебедев параллельно со страданиями по Ольге, фотографируется и развлекается с другими девушками.

Фото Лебедева с таинственной незнакомкой оказалось в его Instagram и как гласит надпись, он даже собрался на ней жениться.

В Сеть попало фото Дениса Лебедева с таинственной незнакомкой

Пользователи тут же решили, что таким образом Лебедев мстит певице за холодность в отношениях, несмотря на все его попытки реабилитироваться в глазах Ольги Бузовой.

Фото Дениса Лебедева с незнакомой девушкой попало в Сеть благодаря стараниям Евгения Песенникова и на кадре есть даже надпись «Собственно замуж за Егорову». Такое же фото размещено на странице той же Екатерины Егоровой, и не исключено, что недавно кольцо сыровар выбирал именно ей.

В Сеть попало фото Дениса Лебедева с таинственной незнакомкой

Напомним, что вчера Денис Лебедев безуспешно пытался встретить Ольгу Бузову на Казанском вокзале с гастролей, но певица его «продинамила» и он уехал с букетом гортензий домой.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:27

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