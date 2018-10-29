В Сеть попало фото Дениса Лебедева с таинственной незнакомкой





Фото Лебедева с таинственной незнакомкой оказалось в его Instagram и как гласит надпись, он даже собрался на ней жениться.Пользователи тут же решили, что таким образом Лебедев мстит певице за холодность в отношениях, несмотря на все его попытки реабилитироваться в глазах Ольги Бузовой.Фото Дениса Лебедева с незнакомой девушкой попало в Сеть благодаря стараниям Евгения Песенникова и на кадре есть даже надпись «Собственно замуж за Егорову». Такое же фото размещено на странице той же Екатерины Егоровой, и не исключено, что недавно кольцо сыровар выбирал именно ей.Напомним, что вчера Денис Лебедев безуспешно пытался встретить Ольгу Бузову на Казанском вокзале с гастролей, но певица его «продинамила» и он уехал с букетом гортензий домой.