АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Психологи: 5 правил помогут достичь успеха в жизни и обрести уверенность в себе
EUR 74.67 USD 65.63
Курс валют на 27.10.2018

Александра Черно написала в Instagram, что готова похудеть до свадьбы ради ребёнка

Одна из самых скандальных участниц телестройки «Дом-2» Александра Черно призналась поклонникам, что намерена похудеть.

Александра Черно не единожды признавалась своим коллегам по съемочной площадке, а также руководству реалити-шоу «Дом-2», что любит себя такой, какая она есть. То есть все 130 килограмм девушку полностью устраивают.

Александра Черно написала в Instagram, что готова похудеть до свадьбы ради ребёнка

Впрочем, вопрос о похудении Саши вставал на телепроекте не один раз, только вот инициаторами этого становились не сама участница «Дома-2», а телеведущие или зрители телешоу.

Несколько дней назад Александра Черно и Иосиф Оганесян подали заявление в ЗАГС. Влюбленные планируют сыграть свадьбу в конце этого года, а если быть точнее - 22 декабря. На днях будущая невеста написала у себя на страничке в Instagram, что планирует сесть на диету и приводить себя в форму до самого бракосочетания.

По словам Саши, после свадьбы она намерена заняться вопросом наследников. Оказывается, что Черно хорошо понимает, что ее лишний вес плохо может отразиться на беременности, поэтому решила прислушаться к советам многочисленных поклонников и готова начать худеть.

Александра Черно написала в Instagram, что готова похудеть до свадьбы ради ребёнка

Еще одним, не менее интересным моментом в посте Александры Черно стало то, что участница «Дома-2» не знает как начать худеть. Выяснилось, что девушка не желает больше принимать сильнейшие добавки в виде «ужасных синих таблеток», с помощью которых ей удалось за месяц во время программы «Перезагрузка» похудеть на 17 килограмм.

Саша подчеркнула, что после того, как она начала принимать такие таблетки, она сразу же резко набрала больше 10 килограмм, что в итоге привело к тому, что на сегодняшний день ее вес колеблется от 125 до 128 килограмм.

«Как начать нормально худеть (без возвращения веса) после такой (неправильной диеты на таблетках) ?????» - задалась вопросом Александра Черно в личном инста-блоге.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:47

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Полина Гагарина сменила имидж и спела на станции
Audi в России начала приём заказов на
Экс-участник «Дома-2» Александр Гобозов получил
Lifan X50 стал бестселлером на российском
В Сеть попало фото Дениса Лебедева с таинственной
Шаляпин и Цымбалюк-Романовская закрыли Неделю
В Петербурге началось серийное производство
Ким Кардашьян: «Канье Уэст просит меня родить еще
У Валерии Гай Германики украли смартфон iPhone XS
Майя Донцова и Алексей Купин подают заявление в
Александра Черно написала в Instagram, что готова
Людмила Поргина озвучила предсмертные слова
Денис Лебедев отписался от Ольги Бузовой в
Ученые в Антарктиде обнаружили «портал» в другой
Юлия Ковальчук показала «стальной» пресс на фото
Microsoft разработала специальную чехол-книжку
Звезда «Дома-2» Элина Камирен назвала 3 способа,
Светлана Лобода из-за проблем со здоровьем
NASA: Число обитаемых экзопланет может быть
Ученые: "Световая" терапия поможет мужчинам
В Антарктиде на территории Земли Королевы Мод
Анастасия Квитко показала фанатам в Instagram "
На проекте «Дом-2» подыскивают замену Дмитрию
Учёные: Женские легкие более устойчивы к
В Уфе на набережной произошло серьёзное ДТП при
Фигуристка Елизавета Туктамышева разделась до
Эксперты считают теракт одной из причин крушения
Поклонникам в Instagram не понравился новый образ
Маргарита Овсянникова и Роман Гриценко ведут себя
Победитель 3 сезона шоу «Удивительные люди»
Просмотреть все новости