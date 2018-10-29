Александра Черно написала в Instagram, что готова похудеть до свадьбы ради ребёнка

«Как начать нормально худеть (без возвращения веса) после такой (неправильной диеты на таблетках) ?????» - задалась вопросом Александра Черно в личном инста-блоге.

Александра Черно не единожды признавалась своим коллегам по съемочной площадке, а также руководству реалити-шоу «Дом-2», что любит себя такой, какая она есть. То есть все 130 килограмм девушку полностью устраивают.Впрочем, вопрос о похудении Саши вставал на телепроекте не один раз, только вот инициаторами этого становились не сама участница «Дома-2», а телеведущие или зрители телешоу.Несколько дней назад Александра Черно и Иосиф Оганесян подали заявление в ЗАГС. Влюбленные планируют сыграть свадьбу в конце этого года, а если быть точнее - 22 декабря. На днях будущая невеста написала у себя на страничке в Instagram, что планирует сесть на диету и приводить себя в форму до самого бракосочетания.По словам Саши, после свадьбы она намерена заняться вопросом наследников. Оказывается, что Черно хорошо понимает, что ее лишний вес плохо может отразиться на беременности, поэтому решила прислушаться к советам многочисленных поклонников и готова начать худеть.Еще одним, не менее интересным моментом в посте Александры Черно стало то, что участница «Дома-2» не знает как начать худеть. Выяснилось, что девушка не желает больше принимать сильнейшие добавки в виде «ужасных синих таблеток», с помощью которых ей удалось за месяц во время программы «Перезагрузка» похудеть на 17 килограмм.Саша подчеркнула, что после того, как она начала принимать такие таблетки, она сразу же резко набрала больше 10 килограмм, что в итоге привело к тому, что на сегодняшний день ее вес колеблется от 125 до 128 килограмм.