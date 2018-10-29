Юлия Ковальчук показала «стальной» пресс на фото в Instagram

С момента родов звезды прошел год. Однако Юлия Ковальчук достаточно быстро восстановила идеальную фигуру, демонстрируя в соцсети свои достижения. На новой публикации знаменитость позирует в наряде, подчеркивающем достоинства ее форм, а также поразительную стройность. Снимок в течение суток собрал более 25 тысяч одобрительных лайков и свыше 180 комментариев. Подписчики выразили свое восхищение по поводу идеальной фигуры Юлии Ковальчук, а некоторые даже признались, что завидуют ей.Сама певица отметила, что для достижения данного результата она много работала. Даже во время беременности звезда старалась постоянно двигаться, заниматься йогой и плаванием. Кроме этого, Юлия Ковальчук ходила в спортзал и правильно питалась.