NASA: Число обитаемых экзопланет может быть существенно меньше





Gaia был запущен в 2013 году для составления максимально детальной карты галактики Млечный Путь. Новая информация говорит о том, что многие звезды, обнаруженные телескопом “Кеплер”, на самом деле более яркие, а планеты, летающие вокруг них, намного горячее. Более ранние данные о размере небесных тел были получены благодаря подсчету площади, которую заслоняет планета, пролетая мимо звезды, однако, точность, в таком случае, оставляет желать лучшего. Согласно новой информации, вода может практически полностью отсутствовать на большинстве экзопланет в связи с огромной температурой. Также отмечается, что гравитация и атмосфера планет не была изучена и может не подходить для заселения.Тем не менее, некоторые эксперты утверждают, что потребность в воде, атмосфере и определенной температуре характеры только для обитателей Земли. Есть вероятность того, что рассматриваемые планеты населяют существа, нуждающиеся в кардинально других условиях.