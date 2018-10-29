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NASA: Число обитаемых экзопланет может быть существенно меньше

Ученые NASA утверждают, что число обитаемых экзопланет существенно меньше, чем говорилось ранее. После тщательного изучения данных с телескопа “Кеплер” был сделан вывод о том, что пригодных для жизни планет, среди известных людям, от 2 до 12, вместо 30, как считалось ранее.

NASA: Число обитаемых экзопланет может быть существенно меньше


Gaia был запущен в 2013 году для составления максимально детальной карты галактики Млечный Путь. Новая информация говорит о том, что многие звезды, обнаруженные телескопом “Кеплер”, на самом деле более яркие, а планеты, летающие вокруг них, намного горячее. Более ранние данные о размере небесных тел были получены благодаря подсчету площади, которую заслоняет планета, пролетая мимо звезды, однако, точность, в таком случае, оставляет желать лучшего. Согласно новой информации, вода может практически полностью отсутствовать на большинстве экзопланет в связи с огромной температурой. Также отмечается, что гравитация и атмосфера планет не была изучена и может не подходить для заселения.

Тем не менее, некоторые эксперты утверждают, что потребность в воде, атмосфере и определенной температуре характеры только для обитателей Земли. Есть вероятность того, что рассматриваемые планеты населяют существа, нуждающиеся в кардинально других условиях.



 
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Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 15:54

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