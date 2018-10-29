На проекте «Дом-2» подыскивают замену Дмитрию Дмитренко и Ольге Рапунцель





Возможно, семья Рапунцелей спокойно бы жила в своем вип-домике, если бы не постоянные подстрекательства со стороны окружающих участников шоу «Дом-2». Ходят слухи, что действительно спокойная жизнь для них не за горами, вот только за пределами площадки «Дом-2».В одном из последних выпусков проекта «Бородина против Бузовой» появился Александр Габозов. Что примечательно, в кадре он был с чемоданом. Александр пытался доказать всем, что это шутка, но вариант с его возвращением на проект сейчас активно обсуждается поклонниками шоу.Допустимо, что скорейшее возвращение Габозова более чем возможно, также как и продолжение отношений с экс-супругой Алианой Устиненко. Иначе, нахождение на проекте Алианы создает массу вопросов к организаторам.Ну, а, если Александр прибудет вместе с мамой, Ольгой Васильевной Габозовой, то они все вместе могут составить достойную конкуренцию, или же полную замену, чете Рапунцелей.В любом случае, нас может ждать резкий скачок рейтинга шоу, благодаря противостоянию двух жутко эмоциональных семейств.