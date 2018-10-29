На проекте «Дом-2» подыскивают замену Дмитрию Дмитренко и Ольге Рапунцель
Несмотря на все старания руководства и ведущих Проекта «Дом-2», пара Дмитрия Дмитренко и Ольги Рапунцель продолжает с трудом контактировать с другими участниками.
Возможно, семья Рапунцелей спокойно бы жила в своем вип-домике, если бы не постоянные подстрекательства со стороны окружающих участников шоу «Дом-2». Ходят слухи, что действительно спокойная жизнь для них не за горами, вот только за пределами площадки «Дом-2».
В одном из последних выпусков проекта «Бородина против Бузовой» появился Александр Габозов. Что примечательно, в кадре он был с чемоданом. Александр пытался доказать всем, что это шутка, но вариант с его возвращением на проект сейчас активно обсуждается поклонниками шоу.
Допустимо, что скорейшее возвращение Габозова более чем возможно, также как и продолжение отношений с экс-супругой Алианой Устиненко. Иначе, нахождение на проекте Алианы создает массу вопросов к организаторам.
Ну, а, если Александр прибудет вместе с мамой, Ольгой Васильевной Габозовой, то они все вместе могут составить достойную конкуренцию, или же полную замену, чете Рапунцелей.
В любом случае, нас может ждать резкий скачок рейтинга шоу, благодаря противостоянию двух жутко эмоциональных семейств.
Возможно, семья Рапунцелей спокойно бы жила в своем вип-домике, если бы не постоянные подстрекательства со стороны окружающих участников шоу «Дом-2». Ходят слухи, что действительно спокойная жизнь для них не за горами, вот только за пределами площадки «Дом-2».
В одном из последних выпусков проекта «Бородина против Бузовой» появился Александр Габозов. Что примечательно, в кадре он был с чемоданом. Александр пытался доказать всем, что это шутка, но вариант с его возвращением на проект сейчас активно обсуждается поклонниками шоу.
Допустимо, что скорейшее возвращение Габозова более чем возможно, также как и продолжение отношений с экс-супругой Алианой Устиненко. Иначе, нахождение на проекте Алианы создает массу вопросов к организаторам.
Ну, а, если Александр прибудет вместе с мамой, Ольгой Васильевной Габозовой, то они все вместе могут составить достойную конкуренцию, или же полную замену, чете Рапунцелей.
В любом случае, нас может ждать резкий скачок рейтинга шоу, благодаря противостоянию двух жутко эмоциональных семейств.