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В Уфе на набережной произошло серьёзное ДТП при участии "Иж-2126" и Renault Sandero

В Уфе на набережной 29 октября произошло серьёзное ДТП. Автомобиль марки "Иж-2126" получил от хэтчбека Renault Sandero удар в область двери водителя. Информации о пострадавших в настоящий момент нет.

В Уфе на набережной произошло серьёзное ДТП при участии "Иж-2126" и Renault Sandero


В Уфе на месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют все обстоятельства случившегося инцидента. Согласно имеющейся информации, столкновение произошло между Renault Sandero, а также "Иж-2126". Отечественный автомобиль с водительской стороны получил большие повреждения.

Согласно предварительной информации, между транспортными средствами во время движения по трассе произошел касательный контакт. По всей видимости, один из автомобилей потерял управление на влажном дорожном асфальте. После завершения расследования будет представлена более детальная информация.



 
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Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:09

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