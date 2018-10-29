В Антарктиде на территории Земли Королевы Мод обнаружен аномальный предмет треугольной формы





Объект был обнаружен исследователями при помощи приложения Google Earth. Во время виртуального обзора заснеженного региона случайно удалось найти аномальный черный треугольник. Его размеры, по предварительным расчетам, достаточно велики, порядка 107 метров в длину и 74 в ширину. Также отмечается, что форма предмета напоминает равнобедренный треугольник, что и наталкивает на мысль о его искусственной природе. Некоторые эксперты утверждают, что это могут быть следы древней цивилизации, остаток архитектуры прошлого.Несмотря на массу предположений, достоверной информации, касательно аномального предмета, пока не поступало. Также стоит учесть, что исследования проводились при помощи программы, в которой могут быть определенные неточности, а не в реальности.