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Поклонникам в Instagram не понравился новый образ Альбины Джанабаевой

Певица Альбина Джанабаева в своем микроблоге Instagram опубликовала видео, где она зажигательно танцует в мини-платье и необычных колготках. Однако не всем поклонникам понравился образ звезды.

Поклонникам в Instagram не понравился новый образ Альбины Джанабаевой


Артистка обнародовала видеоролик со съемок программы «Слава Богу, ты пришёл!», где она предстала в новом наряде. Но некоторые фанаты откровенно критиковали звезду за ее образ. Подписчики заявили, что артистка совсем не имеет вкуса, так как, по их мнению, одевать колготки с босоножками просто недопустимо.

Но большинству фолловеров понравился игривый наряд знаменитости. Они сказали, что исполнительница песен в данном образе очень сексуальна. Пост Альбины Джанабаевой в течение суток собрал около 6 тысяч отметок «Мне нравится» и более 250 комментариев.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:46

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