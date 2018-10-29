Поклонникам в Instagram не понравился новый образ Альбины Джанабаевой

Артистка обнародовала видеоролик со съемок программы «Слава Богу, ты пришёл!», где она предстала в новом наряде. Но некоторые фанаты откровенно критиковали звезду за ее образ. Подписчики заявили, что артистка совсем не имеет вкуса, так как, по их мнению, одевать колготки с босоножками просто недопустимо.Но большинству фолловеров понравился игривый наряд знаменитости. Они сказали, что исполнительница песен в данном образе очень сексуальна. Пост Альбины Джанабаевой в течение суток собрал около 6 тысяч отметок «Мне нравится» и более 250 комментариев.