Победитель 3 сезона шоу «Удивительные люди» Руслан Гаврюшенко собирается купить автомобиль

Руслан Гаврюшенко является победителем третьего сезона телешоу «Удивительные люди». Мужчина рассказал журналистам, что на выигранный 1 000 000 рублей собирается купить автомобиль.Руслан Гаврюшенко покорил экспертов и зрителей своей способностью балансировать предметами. По его словам, данную супер способность он обнаружил у себя год назад, после чего даже не мог себе представить, что будет выступать на телевидении. Для мужчины появление в эфире шоу было первым публичным выступлением. Руслан Гаврюшенко рассказал, что когда пришел на программу, о победе даже не думал.За полученную сумму мужчина собирается приобрести автомобиль. После программы ему стали предлагать сниматься в рекламе, но он пока хочет взять тайм-аут и немножко отдохнуть. По словам Руслана Гаврюшенко, балансирование предметами для него все же является хобби, а не основной профессией.