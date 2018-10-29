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Победитель 3 сезона шоу «Удивительные люди» Руслан Гаврюшенко собирается купить автомобиль

Руслан Гаврюшенко является победителем третьего сезона телешоу «Удивительные люди». Мужчина рассказал журналистам, что на выигранный 1 000 000 рублей собирается купить автомобиль.

Победитель 3 сезона шоу «Удивительные люди» Руслан Гаврюшенко собирается купить автомобиль


Руслан Гаврюшенко покорил экспертов и зрителей своей способностью балансировать предметами. По его словам, данную супер способность он обнаружил у себя год назад, после чего даже не мог себе представить, что будет выступать на телевидении. Для мужчины появление в эфире шоу было первым публичным выступлением. Руслан Гаврюшенко рассказал, что когда пришел на программу, о победе даже не думал.

За полученную сумму мужчина собирается приобрести автомобиль. После программы ему стали предлагать сниматься в рекламе, но он пока хочет взять тайм-аут и немножко отдохнуть. По словам Руслана Гаврюшенко, балансирование предметами для него все же является хобби, а не основной профессией.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:34

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