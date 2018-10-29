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Алиана Устиненко занялась «волшебством» с Андреем Шабариным

Одна из самых ярких участниц реалити-шоу «Дом-2» Алиана Устиненко попала в сети главного самца телепроекта - Андрея Шабарина.

В последнее время многие телезрители «Дома-2» заметили, что Андрею Шабарину на телешоу стало довольно скучно и именно поэтому он начал создавать вокруг себя целые «хороводы» из участниц, а также треплет им нервы и создает отношения на один день.

Алиана Устиненко занялась «волшебством» с Андреем Шабариным

Несмотря на то, что к этому большинство поклонников реалити-шоу уже давно привыкло, последний поступок Андрея Шабарина перевернул все с ног на голову. Дело в том, что Алиана Устиненко занялась с мужчиной «волшебством».

Несколько часов назад в социальных сетях появился видеоролик, на котором запечатлен Шабарин в нижнем белье. Невооруженным взглядом видно, что Андрей вышел из ванной комнаты не совсем в трезвом состоянии. Участник подает сотрудникам телепроекта знак, чтобы те погасили свет и отправляется к Алиане, которая все это время ждала своего нового избранника за балдахином.

Нужно сказать, что юмор сценаристов по достоинству оценили многие телезрители «Дома-2». Практически все поклонники реалити-шоу уверены, что Алиана не могла заняться «волшебством» с Андреем, так как хорошо понимает, что он привык к отношениям на одну ночь, а она себя с такими девушками никогда не позиционировала.

Алиана Устиненко занялась «волшебством» с Андреем Шабариным

«Алиана, я очень в тебе разочаровалась! Как ты так могла низко опуститься то?», «Алиана, Алиана, Гобозов будет точно в шоке, когда увидит это видео! Никогда не могла подумать, что Шабарину удастся тебя затащить за балдахин!», «Ужасс просто! Как ты могла, Алиана? Я всегда была на твоей стороне, защищала тебя, но тут..у меня слов нет!» - продолжают писать телезрители «Дома-2» в Сети.

Как бы там ни было, но видеоролик говорит сам за себя. Некоторые поклонники телестройки также убеждены в том, что таким образом Андрей Шабарин помог своему другу Александру Гобозову в очередной раз стать гостем нового ток-шоу «Бородина против Бузовой».

«Оо..совсем скоро Гобозова на «Бородина против Бузовой» увидим! Интересно будет посмотреть на то, что думает сам Саша о своей экс-женушке и ее связи с Шабариным!» - написала один из поклонниц «Дома-2».



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:18

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