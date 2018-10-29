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Телеканал HBO наймёт специальных наблюдателей для контроля секс-сцен

Телеканал HBO ищет сотрудников, которые будут помогать актёрам на съемках. Речь идёт о специальных наблюдателях, которые будут контролировать эротические-сцены во время съёмок.

Телеканал HBO наймёт специальных наблюдателей для контроля секс-сцен


Сейчас канал HBO имеет ряд проектов, в которых присутствуют постельные сцены. К примеру, сериал "Двойка", где роль жрицы любви играет актриса Эмили Мид. Артистке приходится часто обнажаться и играть сцены интимного характера. По просьбе звезды, руководство приняло решение создать новую должность, в обязанность которой будет входить контроль секс-сцен. Советники будут следить за организацией данного процесса, а также защищать права актёров.

Артисты смогут через наблюдателей передать кинорежиссеру свои жалобы. Кроме этого, новые сотрудники будут способствовать предотвращению утечек в Сеть кадров интимного характера. Однако пока неизвестно, когда новые работники приступят к своим прямым обязанностям.



 
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Культура
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:32

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