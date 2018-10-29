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Саше Черно обидно из-за вылета из конкурса «Человек года»

По итогам очередного этапа конкурса Человек года» в рамках реалити-шоу «Дом-2» из борьбы вылетела Александра Черно, которую очень обидело такое положение вещей.

Домовская толстушка понимает, что выигрыш ей вряд ли светил и признает, что «Алена или Марина» более достойные кандидатуры на это звание и ей не стыдно было бы в этом случае и проиграть.

Саше Черно обидно из-за вылета из конкурса «Человек года»

Но Черно негодует по поводу личностей тех, кто действительно ее обошел. Она возмущенно заявляет, что Яббаров и Шабарин не достойны звания «Человека года», так как один из них бросил своих детей, а второй кроме «гаремов и случайного волшебства» ничего на телестройке не создал.

Саше Черно обидно из-за вылета из конкурса «Человек года»

Александра признала, что ее отношения с Оганесяном несколько корявы, но при этом они идут к одной цели – построению семьи, свадьбе и ребенку, то есть они воплощают изначально заложенную идею проекта.

При этом Саша Черно отмечает, что теперь ей есть о чем подумать, а кроме того у нее впереди важное торжество в жизни.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:02

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