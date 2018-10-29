Саше Черно обидно из-за вылета из конкурса «Человек года»





Домовская толстушка понимает, что выигрыш ей вряд ли светил и признает, что «Алена или Марина» более достойные кандидатуры на это звание и ей не стыдно было бы в этом случае и проиграть.Но Черно негодует по поводу личностей тех, кто действительно ее обошел. Она возмущенно заявляет, что Яббаров и Шабарин не достойны звания «Человека года», так как один из них бросил своих детей, а второй кроме «гаремов и случайного волшебства» ничего на телестройке не создал.Александра признала, что ее отношения с Оганесяном несколько корявы, но при этом они идут к одной цели – построению семьи, свадьбе и ребенку, то есть они воплощают изначально заложенную идею проекта.При этом Саша Черно отмечает, что теперь ей есть о чем подумать, а кроме того у нее впереди важное торжество в жизни.