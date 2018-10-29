Хакеры в интернет слили сведения о 420 000 сотрудниках «Сбербанка»





Там также значатся адреса и номера отделений банка, где работали сотрудники, включая также зарубежные офисы. В настоящее время по этому факту проводится внутреннее расследование. Руководство Сбербанка не исключает, что в данном случае виновником может оказаться один из сотрудников. Хакеры слили в Сеть больше имен, чем в организации имеется сотрудников. В настоящее время в штате банка числится 300 000 работников. Поэтому не исключено, что злоумышленниками были опубликованы имена уже уволенных людей.В открытом доступе также оказалась электронная почта Германа Грефа, являющегося главой «Сбербанка». Руководство банковской организации заверило, что для клиентов, а также их счетов, данная утечка не несёт угрозы. Глава «Сбербанка» уже уведомили о случившемся.