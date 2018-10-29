Хакеры в интернет слили сведения о 420 000 сотрудниках «Сбербанка»
Хакеры слили в Сеть сведения о 420 000 сотрудниках «Сбербанка», опубликовав их на странице сайта Phreaker. Список включает в себя имена, фамилии, логины, пароли, необходимые для входа в систему, и электронные почты пострадавших особ.
Там также значатся адреса и номера отделений банка, где работали сотрудники, включая также зарубежные офисы. В настоящее время по этому факту проводится внутреннее расследование. Руководство Сбербанка не исключает, что в данном случае виновником может оказаться один из сотрудников. Хакеры слили в Сеть больше имен, чем в организации имеется сотрудников. В настоящее время в штате банка числится 300 000 работников. Поэтому не исключено, что злоумышленниками были опубликованы имена уже уволенных людей.
В открытом доступе также оказалась электронная почта Германа Грефа, являющегося главой «Сбербанка». Руководство банковской организации заверило, что для клиентов, а также их счетов, данная утечка не несёт угрозы. Глава «Сбербанка» уже уведомили о случившемся.
Там также значатся адреса и номера отделений банка, где работали сотрудники, включая также зарубежные офисы. В настоящее время по этому факту проводится внутреннее расследование. Руководство Сбербанка не исключает, что в данном случае виновником может оказаться один из сотрудников. Хакеры слили в Сеть больше имен, чем в организации имеется сотрудников. В настоящее время в штате банка числится 300 000 работников. Поэтому не исключено, что злоумышленниками были опубликованы имена уже уволенных людей.
В открытом доступе также оказалась электронная почта Германа Грефа, являющегося главой «Сбербанка». Руководство банковской организации заверило, что для клиентов, а также их счетов, данная утечка не несёт угрозы. Глава «Сбербанка» уже уведомили о случившемся.
Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:51