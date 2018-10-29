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Анна Хилькевич дала отпор недоброжелателям в Instagram

Анна Хилькевич со старшей дочерью Арианной летала в Париж, оставив двухмесячную малышку Марию с супругом. Многие пользователи в Сети осудили актрису за этот поступок, однако она дала отпор недоброжелателям, заявляя, что это не их дело.

Анна Хилькевич дала отпор недоброжелателям в Instagram


Артистка приготовила для 2-летней Арианны незабываемый сюрприз, а именно поездку в Диснейленд. Телезвезда исполнила мечту старшей дочери, и заодно сама получила много ярких впечатлений. Однако из-за того, что Анна Хилькевич полетела в Париж без супруга и младшей дочки Марии, многие юзеры осудили ее за этот поступок. По их мнению, звезда больше внимания уделяет Арианне, забыв о том, что у нее есть еще один ребенок. Киноактриса, прочитав эти комментарии, дала всем хайтерам жесткий отпор. Знаменитость заявила, что во-первых, откуда им знать, сколько времени она проводит с малышкой, а во-вторых - это не их дело, так как старшей дочке тоже нужна мама.

Анна Хилькевич также рассказала, что периодически будет ездить с Арианной за границу на пару дней. По словам звезды, ее старшей наследнице недавно дали шенгенскую визу на год, которой она планирует пользоваться чаще.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:27

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