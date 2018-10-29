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Кристина Асмус рассмешила поклонников новым снимком в Instagram

Известная российская актриса Кристина Асмус в своем блоге Instagram опубликовала снимок, где она, делая широкий шаг, приближается к одному из частных жилых домов. Читатели артистки оценили юмор кумира.
Кристина Асмус рассмешила поклонников новым снимком в Instagram

На снимке актриса Кристина Асмус делает широкий шаг в сторону дома, а одета она в пальто серого цвета, черные укороченные брюки и черные сапожки на каблуке. Ниже под постом она написала: «Осень пришла и я пришла».

Подписчики оценили шутливый снимок артистки и стали спрашивать, куда же можно прийти, делая такие семимильные шаги. Большая часть читателей отметили, что Асмус очень красивая, и такая походка ей очень идет.



 
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ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:22

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