В Китае начали продавать новую версию седана Roewe I5





Линейка силовых установок Roewe I5 включает два полуторалитровых бензиновых четырехцилиндровых мотора. Речь идёт об атмосферном двигателе на 120 лошадок и турбированном моторе на 169 л.с. Первый двигатель будет работать вместе с пятиступенчатой механической коробкой передач. Второй будет осуществлять работу с роботизированной КПП на 2 сцепления.Габариты Roewe I5 составляют: в длину 4601 мм, в ширину 1818 мм, в высоту 1489 мм. Колесная база авто - 2680 мм. Комплектация базовая версии включает задний парктроник, систему контроля давления шин, систему стабилизации ESP, камеру заднего вида, 5 USB портов, систему доступа в салон авто без ключа, люк, светодиодные ДХО и прочее.Комплектация более дорогой версии включает в себя подключение к интернету, голосовое управление, навигационную и мультимедийную систему с сенсорным 10.1-дюймовым экраном, функцию AUTO HOLD, систему помощи при парковке, 12.3-дюймовую цифровую приборную панель и т.д.