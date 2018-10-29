Татьяна Мусульбес беременна, но продолжает это скрывать

«Всем давно понятно, что красотка Мусульбес не просто так в последние несколько недель выглядит ну не очень уж хорошо! Эти отеки, лишние килограммы..Таня беременна и это факт. Жаль только, что из-за конкурса ЧГ они это решили скрывать от телезрителей!» - написал один из поклонников «Дома-2» в Сети.





Не секрет, что сразу же после свадьбы Татьяны Мусульбес и Виктора Литвинова у новоиспеченного семейства тут же принялись интересоваться, когда же и они решатся обзавестись долгожданным первенцем. И, несмотря на то, что длинноволосая красавица во всеуслышание уверяла, что не намерена беременеть, находясь на проекте, как оказалось, дела парочки пошли не по их плану.Дело в том, что Татьяна и Виктор наотрез отказывались обзаводиться ребенком на проекте по нескольким причинам. Впрочем, самым главным поводом отложить это радостное событие на некоторый период был вопрос нестабильного дохода парочки. Однако, как можно наблюдать сегодня, Мусульбес и Литвинов все-таки решились на такой серьезный шаг.Доказательством тому, что Татьяна Мусульбес на самом деле сейчас находиться в интересном положении является то, что девушку практически перестали показывать в эфирах, а если и показывают, то она всегда либо полусонная, либо опухшая, либо слишком неподвижная. Да и просто подняться с кровати утром в последнее время Таня вовсе не может. При этом красавица резко набрала вес.Конечно же, многие телезрители по-прежнему не могут понять, почему Татьяна Мусульбес и Виктор Литвинов скрывают от своих поклонников такую радостную новость. Тем не менее, некоторые фанаты «Дома-2» сделали свои предположения.По их словам, Таня и Витя скрывают беременность девушки по той причине, что не хотят, чтобы кто-то из коллектива реалити-шоу подумал, что они таким образом планируют вырвать победу в конкурсе «Человек года 2018».