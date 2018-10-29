Британский журналист поделился впечатлениями после посещения русской бани





Во время массажа с участием веника, журналист, по его словам, испытывал достаточно противоречивые ощущения. Березовое “оружие войны” показалось ему огромным деревом, которое ударяло по его телу в то время, как шел ливень. Том Оу рассказал, как задумывался о смысле слова расслабление, смотря из-под белой шапочки в стиле Смурфиков на небритого мужчину с ярко выраженной мускулатурой, который хлестал его голую спину веником.После самой бани, журналист залез в очень холодную воду, почувствовав появление новых легких. Как отмечает Том Оу, выходя из бани, он чувствовал себя значительно более расслабленным и свежим после процедур.