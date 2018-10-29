Британский журналист поделился впечатлениями после посещения русской бани
Том Оу, журналист из Британии, рассказал о своих впечатлениях после посещения русской бани. Событие происходило в одной из самых знаменитых лондонских бань, в которой бывали Кейт Мосс и Эмилия Кларк.
Во время массажа с участием веника, журналист, по его словам, испытывал достаточно противоречивые ощущения. Березовое “оружие войны” показалось ему огромным деревом, которое ударяло по его телу в то время, как шел ливень. Том Оу рассказал, как задумывался о смысле слова расслабление, смотря из-под белой шапочки в стиле Смурфиков на небритого мужчину с ярко выраженной мускулатурой, который хлестал его голую спину веником.
После самой бани, журналист залез в очень холодную воду, почувствовав появление новых легких. Как отмечает Том Оу, выходя из бани, он чувствовал себя значительно более расслабленным и свежим после процедур.
Во время массажа с участием веника, журналист, по его словам, испытывал достаточно противоречивые ощущения. Березовое “оружие войны” показалось ему огромным деревом, которое ударяло по его телу в то время, как шел ливень. Том Оу рассказал, как задумывался о смысле слова расслабление, смотря из-под белой шапочки в стиле Смурфиков на небритого мужчину с ярко выраженной мускулатурой, который хлестал его голую спину веником.
После самой бани, журналист залез в очень холодную воду, почувствовав появление новых легких. Как отмечает Том Оу, выходя из бани, он чувствовал себя значительно более расслабленным и свежим после процедур.
Общество
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 11:00