На поверхности Марса происходит извержение гигантского вулкана
После публикации нового фото ЕКА, сделанного “Mars Express” независимые ученые сделали новое открытие. Они считают, что на поверхности Марса происходит извержение гигантского вулкана, о чем молчат ортодоксальные коллеги.
Видео уже опубликовано в сетях, а в сюжете хорошо заметна территория в провинции Фарсида, где расположился древний марсианский вулкан Гора Арсия. Здесь исследователи заметили длинный след дыма, вырывающийся из жерла космического исполина.
Они не сомневаются в подлинности сюжета, но эксперты отрицают факт извержения, ссылаясь на облака из воды и льда, зависшие над Марсом. Пока многие специалисты имеют мнение, что на планете происходит много загадочных событий, которые пока неизвестны людям.
Видео уже опубликовано в сетях, а в сюжете хорошо заметна территория в провинции Фарсида, где расположился древний марсианский вулкан Гора Арсия. Здесь исследователи заметили длинный след дыма, вырывающийся из жерла космического исполина.
Они не сомневаются в подлинности сюжета, но эксперты отрицают факт извержения, ссылаясь на облака из воды и льда, зависшие над Марсом. Пока многие специалисты имеют мнение, что на планете происходит много загадочных событий, которые пока неизвестны людям.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 10:24