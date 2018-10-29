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На поверхности Марса происходит извержение гигантского вулкана

После публикации нового фото ЕКА, сделанного “Mars Express” независимые ученые сделали новое открытие. Они считают, что на поверхности Марса происходит извержение гигантского вулкана, о чем молчат ортодоксальные коллеги.
На поверхности Марса происходит извержение гигантского вулкана

Видео уже опубликовано в сетях, а в сюжете хорошо заметна территория в провинции Фарсида, где расположился древний марсианский вулкан Гора Арсия. Здесь исследователи заметили длинный след дыма, вырывающийся из жерла космического исполина.



Они не сомневаются в подлинности сюжета, но эксперты отрицают факт извержения, ссылаясь на облака из воды и льда, зависшие над Марсом. Пока многие специалисты имеют мнение, что на планете происходит много загадочных событий, которые пока неизвестны людям.



 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 10:24

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