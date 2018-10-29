На поверхности Марса происходит извержение гигантского вулкана





Видео уже опубликовано в сетях, а в сюжете хорошо заметна территория в провинции Фарсида, где расположился древний марсианский вулкан Гора Арсия. Здесь исследователи заметили длинный след дыма, вырывающийся из жерла космического исполина.Они не сомневаются в подлинности сюжета, но эксперты отрицают факт извержения, ссылаясь на облака из воды и льда, зависшие над Марсом. Пока многие специалисты имеют мнение, что на планете происходит много загадочных событий, которые пока неизвестны людям.