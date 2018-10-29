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Ученые создали материал, который может выдержать 160 слонов

Ученые из Университета Цинхуа разработали сверхпрочный материал. По их словам, его прочность настолько велика, что ее хватит для постройки лифта в космос, а 1 кубический сантиметр волокна выдержит вес 160 слонов.

Ученые создали материал, который может выдержать 160 слонов


Материал был разработан из углеродных нанотрубок и представляет собою нечто вроде волокна. Нанотрубки соединены в форме шестиугольника, а их размер меньше атома. Для эффективного восприятия нагрузок, из данного материала необходимо изготовить кабель, а это достаточно проблематично из-за того, что малейшая ошибка существенно повлияет на прочность готового изделия. Тем не менее, в случае успеха удастся получить материал, который способен выдержать нагрузку в 80 гигапаскалей. Для сравнения, кабель, который необходим для постройки космического лифта, должен выдерживать 7 гигапаскалей.

Польза данного изобретения в строительстве столь велика, что может изменить многие из существующих принципов архитектуры, однако, материал можно применять и в других областях. К примеру, если использовать рассматриваемую технологию в создании батареек, их емкость увеличится в 40 раз.



 
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Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 10:13

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