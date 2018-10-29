Ученые создали материал, который может выдержать 160 слонов





Материал был разработан из углеродных нанотрубок и представляет собою нечто вроде волокна. Нанотрубки соединены в форме шестиугольника, а их размер меньше атома. Для эффективного восприятия нагрузок, из данного материала необходимо изготовить кабель, а это достаточно проблематично из-за того, что малейшая ошибка существенно повлияет на прочность готового изделия. Тем не менее, в случае успеха удастся получить материал, который способен выдержать нагрузку в 80 гигапаскалей. Для сравнения, кабель, который необходим для постройки космического лифта, должен выдерживать 7 гигапаскалей.Польза данного изобретения в строительстве столь велика, что может изменить многие из существующих принципов архитектуры, однако, материал можно применять и в других областях. К примеру, если использовать рассматриваемую технологию в создании батареек, их емкость увеличится в 40 раз.