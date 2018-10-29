Звезда «ДОМа-2» Виктория Берникова подает в суд на изуродовавшего ее косметолога

Виктория постоянно совершенствует свою внешность и при малейших дефектах обращается к различным специалистам. Не так давно она заметила на своем лице мимическую морщинку, категорически ей не понравившуюся, и она отправилась к косметологу, которого ей рекомендовали, как профессионала.Берниковой предстоял обычный укол ботокса, но как оказалось позже, в ту мышцу колоть было нельзя, а ее об этом никто не предупредил и теперь у Виктории «западает губа».Девушка теперь не может выйти на улицу и общаться с подписчиками, так как ей начали писать негативные комментарии.Также Берникова пострадала материально, она теряет деньги за рекламу в соцсетях, и ей пришлось отказаться от контракта на полмиллиона рублей, так как с такой внешностью о съемках не может быть и речи.Берникова старается исправить ситуацию при помощи все тех же уколов, но пока лучше не становится.Звезда телестройки подсчитывает убытки и намерена компенсировать их через суд, подав иск в отношении косметолога., - написали Виктории фолловеры в комментариях под видеопоздравлением сына.