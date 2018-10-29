Звезда «ДОМа-2» Виктория Берникова подает в суд на изуродовавшего ее косметолога
Звезда реалити-шоу «Дом-2» Виктория Берникова собирается подать в суд на косметолога. По мнению девушки, вместо того чтобы сделать из нее идеальную красавицу, он просто ее изуродовал.
Виктория постоянно совершенствует свою внешность и при малейших дефектах обращается к различным специалистам. Не так давно она заметила на своем лице мимическую морщинку, категорически ей не понравившуюся, и она отправилась к косметологу, которого ей рекомендовали, как профессионала.
Берниковой предстоял обычный укол ботокса, но как оказалось позже, в ту мышцу колоть было нельзя, а ее об этом никто не предупредил и теперь у Виктории «западает губа».
Девушка теперь не может выйти на улицу и общаться с подписчиками, так как ей начали писать негативные комментарии.
Также Берникова пострадала материально, она теряет деньги за рекламу в соцсетях, и ей пришлось отказаться от контракта на полмиллиона рублей, так как с такой внешностью о съемках не может быть и речи.
Берникова старается исправить ситуацию при помощи все тех же уколов, но пока лучше не становится.
Звезда телестройки подсчитывает убытки и намерена компенсировать их через суд, подав иск в отношении косметолога.
«Такая хорошенькая была ну зачем себя испортила», «Что со ртом, действительно лет на 40 минимум выглядит», «губки не качай больше, свои нормальные, пухлые», - написали Виктории фолловеры в комментариях под видеопоздравлением сына.
Виктория постоянно совершенствует свою внешность и при малейших дефектах обращается к различным специалистам. Не так давно она заметила на своем лице мимическую морщинку, категорически ей не понравившуюся, и она отправилась к косметологу, которого ей рекомендовали, как профессионала.
Берниковой предстоял обычный укол ботокса, но как оказалось позже, в ту мышцу колоть было нельзя, а ее об этом никто не предупредил и теперь у Виктории «западает губа».
Девушка теперь не может выйти на улицу и общаться с подписчиками, так как ей начали писать негативные комментарии.
Также Берникова пострадала материально, она теряет деньги за рекламу в соцсетях, и ей пришлось отказаться от контракта на полмиллиона рублей, так как с такой внешностью о съемках не может быть и речи.
Берникова старается исправить ситуацию при помощи все тех же уколов, но пока лучше не становится.
Звезда телестройки подсчитывает убытки и намерена компенсировать их через суд, подав иск в отношении косметолога.
«Такая хорошенькая была ну зачем себя испортила», «Что со ртом, действительно лет на 40 минимум выглядит», «губки не качай больше, свои нормальные, пухлые», - написали Виктории фолловеры в комментариях под видеопоздравлением сына.