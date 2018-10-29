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Звезда «ДОМа-2» Виктория Берникова подает в суд на изуродовавшего ее косметолога

Звезда реалити-шоу «Дом-2» Виктория Берникова собирается подать в суд на косметолога. По мнению девушки, вместо того чтобы сделать из нее идеальную красавицу, он просто ее изуродовал.

Виктория постоянно совершенствует свою внешность и при малейших дефектах обращается к различным специалистам. Не так давно она заметила на своем лице мимическую морщинку, категорически ей не понравившуюся, и она отправилась к косметологу, которого ей рекомендовали, как профессионала.

Звезда «ДОМа-2» Виктория Берникова подает в суд на изуродовавшего ее косметолога

Берниковой предстоял обычный укол ботокса, но как оказалось позже, в ту мышцу колоть было нельзя, а ее об этом никто не предупредил и теперь у Виктории «западает губа».
Девушка теперь не может выйти на улицу и общаться с подписчиками, так как ей начали писать негативные комментарии.

Также Берникова пострадала материально, она теряет деньги за рекламу в соцсетях, и ей пришлось отказаться от контракта на полмиллиона рублей, так как с такой внешностью о съемках не может быть и речи.

Берникова старается исправить ситуацию при помощи все тех же уколов, но пока лучше не становится.

Звезда «ДОМа-2» Виктория Берникова подает в суд на изуродовавшего ее косметолога

Звезда телестройки подсчитывает убытки и намерена компенсировать их через суд, подав иск в отношении косметолога.

«Такая хорошенькая была ну зачем себя испортила», «Что со ртом, действительно лет на 40 минимум выглядит», «губки не качай больше, свои нормальные, пухлые», - написали Виктории фолловеры в комментариях под видеопоздравлением сына.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:19

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