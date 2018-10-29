Жители штата Мэриленд заметили в небе появление Планеты Х
Американские сотрудники MUFON опубликовали в сетях видео, полученное ими от жителей штата Мэриленд. Свидетели события заметили в небе появление Планеты Х, после чего запечатлели ее на камеру.
Инцидент случился в Балтиморе, когда небесное тело, имеющее внушительные размеры, внезапно возникло перед глазами ошеломленных горожан. Они наблюдали за Нибиру некоторое время, пока она не исчезла из вида.
После такого события уфологи заговорили о приближающемся конце света и агрессивных гуманоидах. Они считают, что внеземные существа решили уничтожить США, после чего будут захватывать европейские страны.
Инцидент случился в Балтиморе, когда небесное тело, имеющее внушительные размеры, внезапно возникло перед глазами ошеломленных горожан. Они наблюдали за Нибиру некоторое время, пока она не исчезла из вида.
После такого события уфологи заговорили о приближающемся конце света и агрессивных гуманоидах. Они считают, что внеземные существа решили уничтожить США, после чего будут захватывать европейские страны.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 03:00