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Жители штата Мэриленд заметили в небе появление Планеты Х

Американские сотрудники MUFON опубликовали в сетях видео, полученное ими от жителей штата Мэриленд. Свидетели события заметили в небе появление Планеты Х, после чего запечатлели ее на камеру.
Жители штата Мэриленд заметили в небе появление Планеты Х

Инцидент случился в Балтиморе, когда небесное тело, имеющее внушительные размеры, внезапно возникло перед глазами ошеломленных горожан. Они наблюдали за Нибиру некоторое время, пока она не исчезла из вида.



После такого события уфологи заговорили о приближающемся конце света и агрессивных гуманоидах. Они считают, что внеземные существа решили уничтожить США, после чего будут захватывать европейские страны.



 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 03:00

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