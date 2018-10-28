Падчерица Бориса Химичева Елена Дмитриева рассказала об угрозах бывшего мужа





По словам дочери пятой жены Бориса Химичева, на протяжении нескольких лет она испытывает давление и страх. Это происходит из-за угроз её бывшего гражданского мужа, с которым она прожила более 16 лет. В какой-то момент мужчина оказался в тюрьме, будучи осуждённым за растрату, так как он занимал высокую государственную должность. После его освобождения Елена Дмитриева осознала, супруг стал совсем другим человеком, и не пожелала продолжать с ним отношения, хотя не оставляла избранника, пока мужчина отбывал заключение. Теперь же бывший любимый требует от неё несколько миллионов евро, ссылаясь на обманом полученную от сына подпись в долговой расписке.Пока он угрожает только судом, но по ощущениям падчерицы Бориса Химичева, вскоре ситуация может дойти до физической расправы над ней. Она каждый день живёт в страхе, не зная, чего ожидать. Сейчас её жизнь представляет собой постоянную череду опасений за завтрашний день, из-за чего невозможно строить планы даже на месяц вперёд.