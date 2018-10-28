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Падчерица Бориса Химичева Елена Дмитриева рассказала об угрозах бывшего мужа

Елена Дмитриева, падчерица актёра Бориса Химичева, скончавшегося 4 года назад, рассказала об угрозах со стороны бывшего мужа. По её словам, она опасается за собственную жизнь и не может делать планы даже на месяц вперёд.
Падчерица Бориса Химичева Елена Дмитриева рассказала об угрозах бывшего мужа

По словам дочери пятой жены Бориса Химичева, на протяжении нескольких лет она испытывает давление и страх. Это происходит из-за угроз её бывшего гражданского мужа, с которым она прожила более 16 лет. В какой-то момент мужчина оказался в тюрьме, будучи осуждённым за растрату, так как он занимал высокую государственную должность. После его освобождения Елена Дмитриева осознала, супруг стал совсем другим человеком, и не пожелала продолжать с ним отношения, хотя не оставляла избранника, пока мужчина отбывал заключение. Теперь же бывший любимый требует от неё несколько миллионов евро, ссылаясь на обманом полученную от сына подпись в долговой расписке.

Пока он угрожает только судом, но по ощущениям падчерицы Бориса Химичева, вскоре ситуация может дойти до физической расправы над ней. Она каждый день живёт в страхе, не зная, чего ожидать. Сейчас её жизнь представляет собой постоянную череду опасений за завтрашний день, из-за чего невозможно строить планы даже на месяц вперёд.



 
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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 21:00

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